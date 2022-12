Natale 2022 al Welcome to Rome

Un’esperienza suggestiva ed emozionante, adatta ai più piccoli ma anche ai grandi e che, in un’ora, permetterà di guardare Roma con occhi diversi!

Il periodo di Natale è senza dubbio il periodo più magico dell’anno e visitare la mostra multimediale Welcome To Rome significa scegliere di renderlo ancora più speciale.

Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere, perché all’interno di una sala cinema molto particolare si avrà l’illusione di volare nel tempo e nello spazio; le proiezioni sulle pareti e sui soffitti fanno sì che la storia prenda letteralmente vita attorno allo spettatore con l’impressione di assistere in prima persona all’evoluzione della città di Roma. Il percorso si arricchisce poi di alcuni plastici interattivi, che permettono di ricostruire e visualizzare, con particolari giochi di luci e proiezioni, la storia di alcune eccezionali aree archeologiche: i Fori Imperiali, il Foro di Augusto, il Mausoleo di Adriano e la Basilica di San Pietro. Il risultato? Un’esperienza suggestiva ed emozionante, adatta ai più piccoli ma anche ai grandi e che, in un’ora, permetterà di guardare Roma con occhi diversi!

Durante il periodo natalizio saremo aperti sempre, con una leggera variazione di orario nelle seguenti giornate:

· Sabato 31 dicembre: 10.00/ 19.00*

· Domenica 1 gennaio: 14.00/ 20.00* *Ultimo ingresso sempre un’ora prima dell’orario di chiusura.

Il percorso è supportato dall’utilizzo di un’audioguida disponibile in ben otto lingue. Quest’anno scegli di vivere un Natale originale visitando Welcome To Rome e condividendo momenti indimenticabili con le persone a te più care!

HAI BISOGNO DI INFO? +39 06 87911691 Corso Vittorio Emanuele II, 203 – 00186 Roma (RM) info@welcometo-rome.it