Natale 2021, il panettone musicale: la novità assoluta arriva a Roma

Per il Natale 2021 arriva una grande novità: il “Panettone Musicale”! Si tratta di una special limited edition, perfetta anche come idea regalo, disponibile a […]

Per il Natale 2021 arriva una grande novità: il “Panettone Musicale”!

Si tratta di una special limited edition, perfetta anche come idea regalo, disponibile a Roma realizzata in collaborazione con Forno Pietro Roscioli, con la quale godere non solo dei sapori tipici delle Feste ma anche della perfetta colonna sonora natalizia.

Il Panettone Musicale, come funziona: grazie ad uno Spotify Code presente sulla confezione del panettone, sarà possibile accedere ad una speciale playlist con tante hit natalizie, tra grandi classici e successi recenti.

Due regali in uno quindi!

Il “Panettone musicale” sarà disponibile sino ad esaurimento scorte, in esclusiva sulla piattaforma Deliveroo da Forno Pietro Roscioli , in due versioni, classica e con pere e cioccolato.

Il Panettone del Forno Pietro Roscioli

Il panettone realizzato dal Forno Pietro Roscioli è un panettone 100% lievitazione naturale. Prevede 3 giorni di lievitazione ed è realizzato con burro fresco e 8/9 uova fresche.

Il panettone nella versione tradizionale prevede per la farcitura canditi siciliani ed è aromatizzato con bacche di vaniglia e bucce d’arancia. Il panettone pere e cioccolato è invece realizzato con cioccolato belga 70% fondente e una piccola percentuale di cioccolato al latte.

Il panettone su Deliveroo: un vero fenomeno in continua crescita

Su Deliveroo sono più di 100 i ristoranti, le pasticcerie e i forni che offrono panettoni di tantissime varietà: dai più tradizionali, alle versioni più originali. A Roma, oltre a Forno Pietro Roscioli, è possibile ordinare panettoni anche da: