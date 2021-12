Natale 2021 al Valmontone Outlet: pista di pattinaggio, Magic Tree e tanto shopping

Fervono i preparativi a Valmontone Outlet per l’apertura della stagione natalizia. Si sta infatti finendo di allestire la pista di ghiaccio che, tempo permettendo, dal […]

Fervono i preparativi a Valmontone Outlet per l’apertura della stagione natalizia. Si sta infatti finendo di allestire la pista di ghiaccio che, tempo permettendo, dal prossimo weekend e fino al 23 gennaio, accoglierà i visitatori all’insegna del divertimento con una novità: non più i soliti pattini, da quest’anno i protagonisti della scivolata saranno anche i bumper car, ovvero le auto scontro in formato “ghiacciato”. I mini veicoli gonfiabili che vengono pilotati tramite joystick sono infatti l’ultima frontiera del divertimento on ice e garantiscono, grazie alla camera d’aria che circonda l’auto, scontri in totale sicurezza per grandi e bambini.

Per chi ha invece voglia di immergersi nelle magiche atmosfere natalizie, sotto la tensostruttura allestita sempre nella piazza centrale dell’outlet verrà realizzata una pista con le slitte di Natale per far sognare ai bambini un viaggio trainati dalle renne nella notte più attesa dell’anno.

Ma le sorprese per i piccoli visitatori non finiscono qui: dall’8 al 19 dicembre Valmontone Outlet ospiterà infatti il Valmontone Outlet Music, Kids & Book, un festival tutto dedicato ai bambini con una serie di spettacoli e incontri con le loro star preferite.

Ad aprire la kermesse sarà mercoledì 8 dicembre Laura Carusino, tra i personaggi più amati dai bambini, attrice, cantante e conduttrice dello storico programma di intrattenimento televisivo per i più piccoli “L’Albero azzurro”, che, a partire dalle 15.30, incontrerà i suoi fan per cantare e giocare insieme.

Domenica 12 dicembre sarà invece la volta di un’altra star di Rai Yo Yo, Carolina Benvenga che, insieme a Topo Tip presenterà il suo nuovo album “Sarà un Natale meraviglioso” e firmerà autografi a tutti i suoi piccoli fan che avranno acquistato l’album presso lo store Red La Feltrinelli all’interno dell’outlet.

Saranno invece gli youtuber da oltre 1 milione di follower Ninna e Matti, idoli del divertimento online grazie alle loro folli sfide dedicate ai bambini, a chiudere il festival. Nella giornata di domenica 19 dicembre, a partire dalle 16.30 incontreranno i fan per presentare il loro ultimo libro “Il portale magico” e dare vita a un firmacopie all’insegna del fantastico.

Un Natale all’insegna della magia, ma anche della fortuna, dal momento che dal 18 al 31 dicembre sarà attivo il nuovo concorso “10.000 volte Buone Feste in shopping” che permetterà a tutti i clienti che, in una stessa giornata, faranno acquisti per almeno 300 euro di spesa strisciando la propria Valmontone card di partecipare all’estrazione finale e vincere 5.000 euro in gift card (saranno effettuate due estrazioni, totale montepremi 10.000€).

A fare da cornice a tutte queste iniziative uno scenario suggestivo grazie al “Magic tree”, l’albero di 16 metri che accoglie i visitatori con spettacoli di luci e musiche, il “Garland arch” che, grazie a quattro enormi archi addobbati, dà accesso alla kids area e il grande unicorno che con i suoi 3 metri di altezza, è già diventata la mascotte natalizia del centro.

Per accedere agli eventi sarà necessario esibire il Green Pass.