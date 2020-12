Natale 2020: tanti motivi per viverlo Equo e Solidale!

NATALE 2020, cesti prestigiosi e panettoni di Pangea – Niente Troppo: Commercio Equo & Solidale È iniziato dicembre, le città si accendono di luci natalizie […]

NATALE 2020, cesti prestigiosi e panettoni di Pangea – Niente Troppo: Commercio Equo & Solidale

È iniziato dicembre, le città si accendono di luci natalizie ma l’atmosfera non è spensierata come vorremmo. È stato un anno difficile e viviamo ancora giorni incerti. Eppure, anche se con le dovute restrizioni, crediamo che il Natale vada comunque festeggiato!

E se il Natale deve essere diverso, allora facciamolo diverso fino in fondo! Rendiamolo migliore!

Per te, che come noi credi che un regalo debba portare felicità a chi lo riceve ma anche a chi lo produce, abbiamo selezionato otto combinazioni che compongono i nostri Cesti Prodigiosi: i dolci classici delle feste, i panettoni artigianali, prodotti alimentari biologici e tipici della tradizione si uniscono a cibi provenienti da Paesi lontani.



Visita la Bottega Online (https://altromercatoshop.commercioequo.org/), il tuo asso nella manica per questo Natale. Naviga il sito, cerca i tuoi prodotti Equosolidali preferiti, osa e provane di sconosciuti, trova l’idea originale per un regalo perfetto: fai i tuoi acquisti con un click e ricevi la spesa direttamente a casa!

Se invece preferisci passare in Bottega, ci sono tante soluzioni per venire a trovarci in sicurezza!

Puoi prenotare la Bottega Only for You, il tuo appuntamento per avere la Bottega davvero tutta per te.

Puoi comprare e regalare Buoni Spesa per fare i tuoi acquisti con calma, nei prossimi mesi.

Infine, puoi prenotare la spesa e ritirarla senza fare la fila o chiedere la consegna a domicilio.

Visita il sito www.commercioequo.org o scrivi a pangea@commercioequo.org per saperne di più!

Le abbiamo pensate tutte per assicurarti un Natale Equo e Solidale in sicurezza. Vivi un Natale buono per davvero, con il Commercio Equo e Solidale!

SCOPRI TUTTI I CESTI DI NATALE EQUO E SOLIDALE, CLICCA QUI