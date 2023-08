Tutti conoscono i famosi nasoni di Roma ma in pochi sanno che da oggi è possibile trovarli anche su Google Map: ecco come

Per contrastare il caldo ed aiutare i romani in queste giornate dalle alte temperature, Google ha installato su Maps i nasoni di Roma. Da adesso in poi, sulle mappe appariranno anche le famose fontanelle romane dove i turisti e i romani possono dissetarsi con acqua fresca e gratuita.

Nasoni di Roma da oggi su Google: come trovarli?

Sono circa 2500 e da secoli continuano a distribuire acqua pubblica e freschissima. I nasoni sono sparsi nelle strade e nelle piazze di ogni quartiere della città eterna, tanto in centro quanto in periferia.

Per individuare quella più vicina al posto in cui ci si trova sono nate delle apposite applicazioni gratuite da scaricare sul cellulare come quella che si chiama “I nasoni di Roma L’acqua è un diritto” o “Fontanella d’Italia”.

Trovare il punto idrico più vicino alla propria posizione farà scoprire tante vie, stradine e percorsi rimasti ancora sconosciuti.

Cosa sono i nasoni di Roma

I Nasoni di Roma sono stati costruiti verso la fine dell’Ottocento come un mezzo per erogare acqua potabile gratuita nel centro e in periferia e per sviluppare la rete idrica. I primi furono realizzati nel 1874 grazie al sindaco Luigi Pianciani ma non avevano la stessa forma di quelli attuali.

All’epoca, erano composti da un corpo in ghisa, o in travertino, di forma cilindrica, ed erano alti circa 120 cm: inizialmente il getto d’acqua fuoriusciva da 3 teste di drago. Le fontanelle con la sua forma originale si trovano ancora in tre punti di Roma: in via delle Tre Cannelle, tra via Nazionale e piazza Venezia; in piazza della Rotonda, a pochi passi dal Pantheon, tra gli esemplari più antichi; in via San Teodoro, dietro il Foro Romano.

