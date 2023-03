Appuntamento il 22 marzo alle ore 19 ad Anteo Palazzo del Cinema a Milano

e al Cinema Intrastevere di Roma

Il 22 marzo, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta la seconda edizione dei NABA Cinema Awards, la cerimonia nata per premiare i migliori progetti realizzati dagli studenti delle Aree Media Design and New Technologies e Set Design durante lo scorso Anno Accademico.



L’evento avrà luogo alle ore 19 presso Anteo Palazzo del Cinema a Milano (Piazza Venticinque Aprile, 8 – Sala Excelsior) e contemporaneamente a Roma al Cinema Intrastevere (Sala 2), le due cerimonie di premiazione saranno in collegamento tra loro via streaming.

Anche quest’anno, i progetti vincitori saranno scelti da esperti e professionisti del settore. La giuria per le categorie Best Short Film – Rome, Best Extra – Short Animation, Best Direction, Jury Special Prize, Best Short Film sarà composta da: Alfio Bastiancich (Vicepresidente Cartoon Italia, Associazione Nazionale Produttori di Animazione), Amina Grenci (story editor di Indiana Production), Federica Fracassi (attrice), Chiara Leonardi (alumna NABA, Sviluppo Progetti – Matteo Garrone presso Archimede Srl), Francesco Zippel (regista e produttore).

In quest’edizione si aggiungono due nuovi premi: Best VFX e Best Set Design. I vincitori di queste categorie – così come di quelle Best Screenplay, Best Cinematography, Best Sound, Best Editing – verranno selezionati da una giuria interna, composta dai Course Leader Alessandro Bertante (Triennio in Cinema e Animazione) e Andrea Maggiolo (Triennio in Creative Technologies) e dai docenti NABA Enrico Brocchetta, Igor Muroni, Andrea Pestarino, Maresa Lippolis e Denise Carnini.

La consegna degli awards sarà seguita dalla proiezione dei progetti premiati durante l’evento.

L’ingresso sarà con prenotazione obbligatoria sui siti dei due cinema fino a esaurimento posti.

Si ringraziano tutti i partner dell’iniziativa: Premiere Film che offrirà al vincitore del premio Best Short Film il servizio di distribuzione festivaliera; La Feltrinelli-Maremosso, Wacom e Moovie che dedicheranno ai vincitori di molte categorie alcuni premi speciali.

Nel pomeriggio del 21 e del 22 marzo (dalle 15 alle ore 18) presso Anteo Palazzo del Cinema a Milano saranno inoltre proiettati tutti i corti finalisti, mentre il 22 marzo, sempre nel pomeriggio presso il Cinema.

Intrastevere di Roma si terrà la proiezione dei corti realizzati dagli studenti del campus romano e dei corti fuori concorso. Per entrambi i cinema l’ingresso sarà libero su prenotazione sui siti delle due sale.

Il NABA Cinema Awards sarà, inoltre, raccontato sul canale Twitch dell’Accademia all’interno del format CaFFeLuNGo condotto dal docente Igor Muroni, il quale approfondirà questa seconda edizione del premio all’interno di quattro puntate: 22 febbraio, 1 marzo, 8 marzo e 15 marzo, alle ore 17:30.

Durante questi appuntamenti che ospiteranno gli studenti selezionati in un vero e proprio “Road to NABA Cinema Awards”, sarà possibile esplorare l’universo audiovisivo dell’Accademia in un fil rouge che culminerà il giorno dell’evento. Il 22 marzo, infatti, a partire dalle ore 17, gli spettatori saranno accompagnati da Igor Muroni in una diretta che precederà l’evento, per poi entrare nel vivo seguendo e commentando la premiazione e ospitando gli studenti premiati al termine della cerimonia.

L’identità visiva dell’evento è stata creata a partire dall’illustrazione realizzata dalle studentesse Alice Chiofalo e Alice Guerrini con la supervisione del docente NABA Jacopo Martinoni.

Per scoprire di più visita www.naba.it

NABA Cinema Awards

Anteo Palazzo del Cinema – Sala Excelsior, piazza Venticinque Aprile 8, Milano

Cinema Intrastevere – Sala 2, vicolo Moroni 3, Roma

Mercoledì, 22 marzo ore 19