Musica, arte e una cena popolare gratuita nel cuore del Tufello per inaugurare un nuovo murales dedicato ai valori della solidarietà e del mutuo aiuto. L’appuntamento è per lunedì 8 giugno 2026 dalle 18.30 in piazza degli Euganei, nel Municipio Roma III Montesacro.

L’opera è stata realizzata dall’artista Nico Lopez Bruchi e nasce con l’obiettivo di raccontare attraverso l’arte urbana il senso di comunità, partecipazione e convivenza civile.

L’iniziativa, promossa dal Municipio Roma III Montesacro, sarà aperta a tutta la cittadinanza e trasformerà la piazza in uno spazio di incontro tra musica, performance artistiche e interventi istituzionali.

Nel corso della serata interverranno anche i rappresentanti delle flotte civili impegnate nel Mediterraneo. Previsti inoltre i saluti istituzionali del presidente del Municipio Roma III Montesacro Paolo Emilio Marchionne e dell’assessore municipale Luca Blasi.

Tra gli appuntamenti in programma anche la performance collettiva “We are Flotilla”, ideata da Stefano Scialotti e curata da Crêuza de Mä Ediz., insieme agli studenti dell’Università Roma Tre.

Dalle 19 la piazza si animerà con “R.I.M. Roma In Musica”, con la partecipazione del Centro Didattico Musicale e Teatrale, del coro True Fellow e del Coro Nomentano.

La serata si concluderà con una cena popolare gratuita: una pastasciutta offerta dalla Brigata di Mutuo Soccorso di Astra19 da condividere insieme sotto il nuovo murales.

Un evento che unisce street art, musica e socialità in uno dei quartieri simbolo della periferia romana.