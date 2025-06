Il Parco Da Vinci ospita ancora una l’attesa Fiera del Disco di Roma: il più importante evento collezionistico dedicato agli appassionati della musica, sabato 14 e domenica 15 giugno, con ingresso gratuito a partire dalle ore 10

Un evento “no limits” aperto a tutti e dove tutti possono trovare qualcosa di interessante. Potremmo definire così l’appuntamento che caratterizza forse uno dei momenti più belli della stagione estiva offerta dal Parco Da Vinci. Che ospita ancora una volta – come da tradizione – anche quest’anno l’attesa Fiera del Disco di Roma: il più importante evento collezionistico dedicato agli appassionati della musica, sabato 14 e domenica 15 giugno, con ingresso gratuito a partire dalle ore 10. E come sempre ce n’è per tutti i gusti (e per tutte le tasche) nel nome di una tradizione che da 13 anni porta in giro oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia, una ricchissima proposta di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, accessori vintage. Il tutto avvolto dalle note di performance eseguite dal vivo e accompagnato da incontri tra musicisti-lettori e addetti ai lavori d’eccezione. Il viaggio inizia sabato 14 giugno alle 16.30, sul palco della Fiera nei pressi di Arcaplanet: Danilo Contaldo, in arte Danilo da Fiumicino, presenta il suo libro, ROMA – Guida per romani, stranieri, scettici e innamorati (Cairo Editore). Un vademecum imperdibile per chi ha deciso di vivere la città eterna nel vero senso della parola. Perché questo libro – è scritto nella quarta di copertina – non è solamente per i turisti, ma è per chi nella Capitale ci vive, ci lavora, ci passa di sfuggita, insomma…per tutti. Leggendolo scoprirete dove mangiare il miglior supplì̀ della vostra vita o dove trovare la ‘pizza scrocchiarella’ più clamorosa e, allo stesso tempo, imparerete le cose da non fare quando a Roma c’è il temporale, scoprirete che il guanciale della Gricia va finito a tutti i costi, e pure che prendere la metropolitana può essere un’avventura da non ripetere. A condurre l’incontro, Alessandro Pieravanti, autore della prefazione, musicista, attore, percussionista e paroliere del gruppo musicale “Il Muro del Canto”, che con Danilo conduce il podcast “De Core”. Dopo soltanto un’ora (17.30), al via un altro appuntamento imperdibile: in occasione del 50° anniversario dal suo debutto cinematografico, Cinevox Records, in collaborazione con AMS, BTF e Beat Records Company presenta infatti la prima stampa ufficiale su vinile della colonna sonora originale (composta da Fabio Frizzi, con la collaborazione dei musicisti Vince Tempera e Franco Bixio) del film Fantozzi, uno dei fiori all’occhiello dell’immenso patrimonio musicale legato al cinema italiano, entrato a pieno titolo nella mente e nella cultura nostrana. A dimostrazione della portata gigantesca di un cult come quello interpretato da Paolo Villaggio. Oltre alla celebre Ballata di Fantozzi, questa edizione da collezione (limitata a 500 copie su LP crystal bianco trasparente) raccoglie anche brani come L’Impiegatango, o quelli che accompagnano i tentativi di approccio del ragioniere con la signorina Silvani. O che ancora descrivono le allucinazioni durante le scorribande con Filini… La copertina riprende inoltre la famosa scena “della crocifissione in sala mensa” e, sul retro, una riproduzione di una busta-foto dell’epoca che ritrae un altro momento epico: quello della “partita di calcio scapoli contro ammogliati”. Alla presentazione: Emanuele Salce, figlio del regista Luciano, e – per la prima volta assoluta insieme – i musicisti Franco Bixio, Fabio Frizzi, Vince Tempera. La prima giornata della Fiera del Disco si conclude infine con una esibizione live che il Parco Da Vinci offre al suo pubblico. Alle 18.30 a calcare la scena ci sono i “Fears&Tears”, band tributo nata dalla passione per il leggendario duo britannico icona degli anni ’80. Mentre negli stand sarà ancora possibile visitare la Fiera, così come per i viali del Parco passeggiare per negozi o fermarsi in uno dei tanti punti ristoro messi a servizio dei clienti, in questa strana miscela magica tra presente e passato. La seconda giornata della Fiera del Disco inizia alle 11 con una scuola di sport, danza e teatro del territorio che si esibirà in coreografie di Hip Hop e Modern e brani musicali sulle note di celebri colonne sonore. La Fiera del disco al Parco Da Vinci si chiude alle 18.30 con un altro live, quello dei “Jericho”, band tributo nata per celebrare i grandi classici del rock dagli anni ’60 agli anni ’90. Dai Beatles ai R.E.M., passando per Police, David Bowie, Pink Floyd, U2… I Jericho portano sul palco un viaggio musicale tra i pilastri che hanno segnato la storia del rock. E non è detto che manchino altre sorprese. Quella del Parco da Vinci con il Music Day è una partnership che va avanti da anni a dimostrazione della vocazione del Parco ad essere crocevia di interessi culturali di diverso genere con eventi che sono particolarmente attenti allo sviluppo del territorio, ma in grado di guardare al di là dei propri confini. Oltre che protagonista indiscusso della vita commerciale italiana grazie ai suoi brand di fama indiscussa portata nazionale e internazionale.

Sabato 14 e domenica 15 giugno a Fiumicino

Ingresso gratuito

Gli eventi – tutti gratuiti – sono da considerarsi annullati in caso di maltempo