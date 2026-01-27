Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 torna all’Hotel Mercure Roma West il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca

La Fiera del Disco della Capitale giunge alla 48^ edizione con la più ricca offerta di dischi in vinile, cd, dvd, gadget, oggettistica e memorabilia musicale in città. In questa edizione, oltre ai 60 espositori da tutta Italia, i 2.500 mq della fiera tornano ad ospitare anche gli amici di Figurine Forever, con la quarta edizione romana della mostra mercato dedicata alle amate immagini adesive e i loro ospiti (il rapper Kento, Claudio e Liliana Sorrentino, doppiatori italiani di Mazinga Z, etc. Nella sala dedicata sarà poi possibile assistere a presentazioni di novità discografiche e librarie e firmacopie con gli autori. Fra gli ospiti di questa edizione Pivio con il suo nuovo album solista, il Maestro Franco Micalizzi, Lino Vairetti, l’attrice e cantante Adriana Russo, l’attore Andrea Roncato, l’autore e scrittore Filippo De Masi, il cantante Fabio Massimo Cantini (Superobots).

Gli incontri

Sabato 7

Ore 11,30:

Beat Records Company, presenta il primo volume della serie “Goldrake Generation”, dedicata alle sigle dei cartoni animati giapponesi anni ‘70, ‘80 e ‘90. Ospiti il Maestro Franco Micalizzi, autore di alcune delle sigle più iconiche di questa pubblicazione e il cantante Fabio Massimo Cantini (Argante) voce dei Superobots. Il Maestro Micalizzi inoltre, insieme al cantante Angelo Trane, presenterà in questa occasione anche il suo nuovo album “Solo per amore”. Modera il critico Fabio Babini

Disponibili in versione vinile, cd e in una speciale edizione limitata su vinile da 50 copie con copertina alternativa, questo primo capitolo della collana è incentrato sulle sigle Universal realizzate per alcuni famosissimi anime, aventi come protagonisti popolarissimi robot come Il Grande Mazinger, Ufo Diapolon, Trider G7, Yattaman e molti altri. Un jmmaginario che ha lasciato una profonda traccia emotiva nei sentimenti di almeno 3 generazioni. Con Micalizzi si parlerà anche del suo album “Solo per amore” che il Maestro ha voluto dedicare alla riscoperta della melodia, elemento che ritiene sempre meno considerato nella musica italiana.

Ore 16,00:

Presentazione del libro ”Evviva la commedia all’italiana anni ’70-’80” di Antonio Santoriello alla presenza dell’autore e dell’attrice e cantante Adriana Russo. Modera il critico cinematografico e docente di Storia del cinema italiano al CSC Fabio Melelli.

Il volume racconta attraverso le testimonianze dirette dei protagonisti raccolte da Santoriello, due decenni di un genere di cinema di grande successo popolare.

Racconti e aneddoti si snodano lungo le pagine per voce di tanti protagonisti di quella stagione come Milena Vukotic, Pippo Franco, Leo Gullotta, Maurizio Mattioli,

Alvaro Vitali, Adriana Russo, Mirella Banti, Gianni Ciardo, Maurizio Micheli, Andrea Roncato,Gegia, Giuseppe Pambieri, Pippo Santonastaso, etc.

Domenica 8

Ore 11,30:

Presentazione dell’edizione limitata in vinile bianco dell’album “Rosa Rosae” di Donella Del Monaco. Ospiti il leader e fondatore degli Osanna Lino Vairetti e il discografico Vannuccio Zanella. Modera Renato Marengo.

Esce finalmente in un’edizione da collezione, limitata a 250 copie in vinile bianco, l’album solista della voce femminile e co-fondatrice degli Opus Avantra. Prodotto da Renato Marengo e composto insieme a Paolo Troncon, il disco vede la partecipazione di ospiti di rilievo come Lino Vairetti, voce e leader degli Osanna, uno dei gruppi fondatori del Progressive rock italiano, Tony Esposito, Jenny Sorrenti e del compianto Alberto Radius. Questa edizione del disco è anche arricchita da una bonus track non presente sul cd.

Ore 12,00:

Pivio presenta il suo nuovo album ”Questo è il mio ultimo album in italiano” (Dischi dell’espleta). Modera Flavio Brighenti.

Noto soprattutto come compositore di colonne sonore per il cinema in coppia con Aldo De Scalzi, Pivio crea,nella sua attività solista come autore, lavori originali basati su concetti profondi e ricchi di significato. In questo caso si spinge anche oltre, concependo un’opera in due parti complementari, un album/libro su un tema che purtroppo è più che mai attuale, quello della guerra. Se quello è il tema pilota dei brani il loro sviluppo prosegue oltre la musica, approfondendosi nei testi del libro.

Ore 16,00:

Beat Records Company presenta la prima stampa completa su vinile della colonna sonora del film “Lo Squartatore di New York” di Lucio Fulci, per le musiche di Francesco De Masi e il libro “I ponti” di Filippo De Masi, presente all’incontro. Modera il giornalista e critico Marco Ferretti.

Una partitura emozionante che finalmente vede la luce in versione monografica su vinile, in questa speciale edizione crystal-bianco che verrà presentata assieme all’ultimo libro di Filippo de Masi, figlio del celebre compositore, intitolato “I ponti”. Noto come autore per tv e cinema, De Masi si cimenta qui in un thriller fantasy psicologico ambientato negli anni ’80. Il romanzo è legato strettamente alla musica del film poiché è stato scritto ascoltandola ed è influenzato dalle sue suggestioni sonore.

Figurine Forever

All’interno del Music Day, una sala è dedicata a Figurine Forever, dove poter trovare tutto il mondo del collezionismo di figurine e card di ieri e di oggi, dal calcio e sport ai cartoni animati, dai didattici ai Pokemon,etc.

In collaborazione con Pizzardi Editore, sarà distribuito gratuitamente l’album novità “Cucciolotti 2026” e presso lo stand di Figurine Forever saranno disponibili le ultimissime copie della figurina solidale speciale dei Cucciolotti stampata con folder in solo 120 copie numerate.

Eventi e ospiti

Sabato 7

Ore 11,30: in collaborazione con SOS Mediterranee presentazione della figurina solidale Forever Sticker #7 del rapper Kento che sarà presente all’evento.

Ore 16,00: in collaborazione con Happy Days International Fan Club e Minerva Edizioni presentazione delle figurine solidali Forever Sticker #19 di Liliana Sorrentino e Forever Sticker #20 di Claudio Sorrentino, i due fratelli doppiatori che hanno prestato la voce a Koji Kabuto e Sayaka Yumi in Mazinga Z.

Domenica 8

Ore 15,00 Presentazione della figurina solidale Forever Sticker #24 di Andrea Roncato,presente all’evento, a sostegno della Fondazione Marevivo.

Tra sabato 7 e domenica 8 febbraio sono previste inoltre anteprime di alcune figurine solidali legate alla storia della Roma e della Lazio, oltre a firmacopie con i protagonisti dello sport romano, diventate figurine solidali nel catalogo di Figurine Forever.

Music Day Roma – Fiera del Disco di Roma

48^ edizione

Sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026

dalle 10,00 alle 19,00

Hotel Mercure Roma West

Via Eroi di Cefalonia, 301





INGRESSO GRATUITO

parcheggio gratuito

Il programma completo del Music Day e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito:

www.musicdayroma.com

Evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/2319040505236146

Info: info@musicdayroma.com Tel: 338/9508649