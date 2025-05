Venerdì 16, 23 e 30 maggio al Wegil di Roma durante la mostra Warhol e Banksy, il confronto tra i due geni della comunicazione, si organizzeranno degli eventi aperitivo con visita guidata e dj set

Venerdì 16, 23 e 30 maggio al Wegil di Roma durante la mostra Warhol Banksy, il confronto tra i due geni della comunicazione, si organizzeranno degli eventi aperitivo con ingresso mostra visita guidata di uno dei due curatori e buffet aperitivo con degustazioni vini regionali e dj set dalle ore 18,00 alle ore 1,00. Dalle ore 18,00 alle ore 21,00 si potrà visitare la mostra con la visita guidata del curatore Giuseppe Stagnitta e poi buffet aperitivo con le atmosfere sonore del dj Bibi e a seguire fino alle ore 1,00 dj set con Ale Playswith. L’art director degli eventi aperitivo è Mamadou Inapogui e l’organizzazione di Giulia Borghese. La mostra Warhol e Bansky, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, al Wegil di Roma dal 20 dicembre 2024 al 6 giugno 2025, patrocinata dalla Regione Lazio, in collaborazione con LAZIOcrea e prodotta da Metamorfosi Eventi e Emergence Festival, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy. Un confronto tra due artisti e due personalità apparentemente distanti: il favoloso mondo di Andy Warhol, l’artista più fotografato al mondo, famoso e onnipresente, contro l’anonimo Banksy, che ha reso la sua arte un evento mediatico mondiale. Da una parte, dunque, Warhol e le sue opere diventate un prodotto di consumo e il suo nome un vero e proprio brand, e dall’altra Banksy grande esperto di comunicazione, che continua a far parlare di sé trasformando il vandalismo di strada in un evento internazionale da prima pagina, capace di raggiungere l’intero pianeta, usando il suo anonimato per diventare icona, e dunque brand, allo stesso modo di Warhol. Il focus della mostra è proprio questo: investigare in parallelo gli obiettivi e gli intenti dei due artisti che più hanno lavorato sulla propria immagine pubblica. L’arte diventa azione e la provocazione al mercato dell’arte esplicita. Le opere esposte sono oltre 100, provenienti da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte. Dalla Kate Moss sensuale di Banksy al ritratto di Marilyn Monroe realizzato da Warhol dopo la morte dell’attrice nel 1962, alla significativa immagine della Regina Elisabetta di Warhol con il diadema reale e a quella di Banksy con le sembianze di una scimmia. E poi i famosi ritratti di Grace Kelly, Mick Jagger, Keith Haring, Joseph Beuys, Liza Minelli, Mao, Lenin e Kennedy di Warhol e la Regina Vittoria di Banksy. Due artisti geniali, capaci di creare un cocktail potente di celebrità, satira e voyerismo e che hanno saputo trasformare la loro arte in un evento straordinario. La numerosissima produzione di Banksy con un esempio delle Soup, considerate post-produzione di una delle opere più iconiche di Warhol e il famoso autoritratto su tela – Self Portrait – del 1967 di Warhol messo a confronto con il muro di Banksy dal titolo Computer Boy (di cui alcune interpretazioni vedono nel ragazzo accovacciato Banksy da piccolo con l’identità già nascosta). Sarà in mostra anche il famosissimo muro di Banksy dal titolo Season’s greetings realizzato a Port Talbot, in Galles, nel 2018, che ci invita a riflettere sulle conseguenze che l’inquinamento atmosferico ha sulla nostra salute. Si affronteranno, inoltre, i grandi temi comuni a entrambi come la musica e che costituiranno un faccia a faccia unico. Dischi e manifesti iconici dei due artisti – tra tutti la famosa banana del 1967 della copertina di The Velvet Underground & Nico, simbolo di una generazione musicale che sarà in dialogo con l’opera di Banksy dal titolo Pulp Fiction, in cui John Travolta anziché la pistola ha in mano la banana iconica di Warhol e oltre 50, tra vinili di Warhol firmati e cd con le copertine realizzate da Banksy. Il catalogo è a cura di Fandango Libri.

La mostra sarà comunque visitabile negli orari normali a partire dalle ore 10,00, per questa occasione orario prorogato fino alle 23,00