Il Foro Italico continua a sognare con Lorenzo Musetti. Il talento carrarino ha compiuto un’altra impresa sensazionale agli Internazionali BNL d’Italia, eliminando il campione uscente Alexander Zverev e volando in semifinale.

Musetti conferma la sua straordinaria forma sulla terra battuta, affermandosi tra i migliori interpreti mondiali su questa superficie. Ma l’asticella è pronta ad alzarsi ancora: il suo prossimo avversario sarà il temibile Carlos Alcaraz.

Il percorso di Musetti a Roma è stato finora entusiasmante, sostenuto dal calore del pubblico di casa che vede in lui la speranza di un trionfo italiano. La vittoria su Zverev è stata una dimostrazione di carattere e talento, proiettando Lorenzo verso una sfida che promette scintille.

L’attesissima semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz è in programma per venerdì 16 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico. Il match non inizierà prima delle ore 15:30, garantendo agli appassionati un pomeriggio di grande tennis.

Dove Seguire il Match in TV e Streaming

Le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2025 sono trasmesse in diretta TV sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Per gli appassionati che preferiscono lo streaming, il match sarà disponibile anche su TennisTv.

Inoltre, gli incontri del torneo maschile, inclusa questa semifinale, sono visibili in chiaro su Rai 2 (per un totale di 11 match selezionati, uno al giorno) e in streaming su RaiPlay.

Un’occasione imperdibile per tifare Lorenzo e assistere a un confronto che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia del tennis italiano al Foro Italico.