Giornata chiave per il tennis italiano. Lorenzo Musetti scende in campo oggi, sabato 10 gennaio, nella semifinale dell’Atp 250 di Hong Kong contro Andrey Rublev, in una sfida che può avere un peso storico anche sul ranking mondiale.

Il carrarino, 23 anni, è a un passo da un traguardo mai raggiunto prima: con una vittoria diventerebbe numero 5 del mondo, permettendo all’Italia di avere per la prima volta due giocatori tra i primi cinque del ranking Atp, insieme a Jannik Sinner.

Musetti sogna la top 5

Grazie ai punti accumulati a Hong Kong, Musetti arriverebbe a 4.105 punti, superando Alex De Minaur, fermo a quota 4.080 dopo l’eliminazione dell’Australia dalla United Cup. Sarebbe il terzo italiano nell’era del ranking computerizzato a entrare nella top 5 dopo Adriano Panatta e Jannik Sinner.

Il cammino di Musetti nel torneo è stato finora impeccabile: vittorie convincenti contro Etcheverry e contro il beniamino di casa Coleman Wong, che hanno confermato l’ottimo avvio di stagione dell’azzurro.

La sfida con Rublev

Dall’altra parte della rete ci sarà Andrey Rublev, numero 3 del seeding e attuale numero 16 Atp. Il russo ha superato all’esordio Wu Yibing in rimonta e poi ha battuto in due set il portoghese Nuno Borges.

L’unico precedente tra Musetti e Rublev risale a sei anni fa, a Dubai, con vittoria del russo in due set. Oggi, però, il contesto è completamente diverso, così come lo status dell’azzurro, ora leader del tabellone.

A che ora gioca Musetti oggi

La semifinale Musetti–Rublev è in programma oggi, sabato 10 gennaio, con inizio non prima delle 8:30 italiane.

Dove vedere Musetti oggi in diretta

TV : Sky Sport Tennis

: Sky Sport Tennis Streaming : Sky Go, NOW, Tennis TV

: Sky Go, NOW, Tennis TV Orario: dalle 8:30 (ora italiana)

Hong Kong può diventare il palcoscenico di una nuova pagina di storia del tennis azzurro. Musetti oggi gioca per la finale e per la top 5 mondiale.