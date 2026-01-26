Lorenzo Musetti continua a scrivere la sua storia agli Australian Open 2026. Per la prima volta in carriera, il carrarino ha conquistato l’accesso ai quarti di finale a Melbourne e ora si prepara ad affrontare una montagna: Novak Djokovic. Un incrocio affascinante e carico di significato, contro il tennista che più di chiunque altro ha dominato l’Happy Slam.

Reduce dallo splendido successo su Taylor Fritz negli ottavi, Musetti ha dimostrato solidità, personalità e maturità, confermando di essere ormai stabilmente tra i grandi del circuito. Il numero 5 del mondo ha superato nel suo percorso Collignon, Sonego, Machac e infine Fritz senza concedere set, raggiungendo un traguardo che mancava alla sua carriera Slam.

Dall’altra parte della rete ci sarà Novak Djokovic, leggenda vivente del tennis mondiale: 24 titoli del Grande Slam, di cui ben 10 conquistati proprio a Melbourne. Il serbo arriva ai quarti con energie risparmiate, dopo il ritiro di Jakub Mensik alla vigilia del match degli ottavi.

Quando si gioca Musetti-Djokovic

La sfida tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, valida per i quarti di finale degli Australian Open 2026, è in programma mercoledì 28 gennaio. Orario e campo verranno ufficializzati nelle prossime ore dagli organizzatori.

I precedenti

Quello di Melbourne sarà l’undicesimo confronto tra Musetti e Djokovic. Il bilancio sorride nettamente al serbo, avanti 9-1 nei precedenti. Il primo incrocio risale al Roland Garros 2021, quando Djokovic si impose in cinque set agli ottavi. L’ultimo confronto è andato in scena nel 2025, nella finale di Atene, vinta da Nole in tre set.

L’unica vittoria di Musetti resta quella prestigiosa del Masters 1000 di Montecarlo 2023, quando l’azzurro si impose in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4.

Dove vedere Musetti-Djokovic in tv e streaming

Gli Australian Open 2026 sono trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, con copertura completa in streaming su Discovery+ e HBO Max. Disponibile anche la funzione Multiview, che permette di seguire fino a quattro campi in contemporanea.

Il torneo è visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels.

Una sfida che accende Melbourne

Per Musetti sarà una prova durissima, ma anche una grande occasione per misurarsi ancora una volta con la storia del tennis. Contro il “re” degli Australian Open, Lorenzo cercherà l’impresa, spinto dalla fiducia accumulata e da un torneo fin qui giocato a livelli altissimi. Melbourne è pronta: lo spettacolo è garantito.