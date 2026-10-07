A due passi da Roma, un Museo del Natale racchiude pezzi unici e meraviglie da scoprire: dove andare per ritrovare la magia delle feste.

A due passi da Roma c’è un luogo nel quale il Natale diventa protagonista di una sorprendente camera delle meraviglie: un museo dedicato alla festa più attesa dell’anno, in grado di catturare l’attenzione di chi ama le sue atmosfere e di chi cerca qualcosa di diverso per una gita fuori porta. Tra pezzi unici, curiosità e dettagli da osservare con calma, la visita promette di riaccendere lo stupore: un’occasione per lasciarsi affascinare da un mondo tutto da scoprire.

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Museo AmenCutti, il Natale a due passi da Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Ponzano Romano, a nord della Capitale, il Museo AmenCutti custodisce la collezione natalizia dello stilista Alessandro Consiglio, costruita in quarant’anni di ricerche in giro per il mondo.

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Inaugurato nel 2023, è il primo museo italiano permanente dedicato al Natale. La sua origine è un desiderio infantile: Cutti, così soprannominato in famiglia, voleva un albero che sua madre Lia non gli preparò mai. Il percorso intreccia oggi la Casa di Lia e il Sogno di Cutti, tra ambienti recuperati nel borgo e sale di Palazzo Liberati. Una camera delle meraviglie dove ricordi e fantasia prendono forma.

Si incontrano carillon, un cavallo a dondolo vittoriano, una Natività su una barca e un abete che sembra fluttuare nell’aria. A chiudere il percorso, l’Albero del Pavone Reale, coronato da un pavone bianco la cui coda avvolge i rami.

Le vetrine lungo via Venti Settembre permettono di ammirare gratuitamente altre ambientazioni natalizie.

Per il 2026, la riapertura stagionale è stata annunciata per il 25 ottobre. L’ingresso al museo è a pagamento e su prenotazione, attraverso fasce orarie disponibili online o alla biglietteria di via Venti Settembre 2.

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