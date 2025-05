In vista di due importanti eventi religiosi e istituzionali, la Direzione dei Musei Vaticani ha comunicato alcune variazioni agli orari di apertura al pubblico sia per i Musei Vaticani che per il Polo Museale di Castel Gandolfo.

Sabato 24 maggio 2025

In occasione del saluto del Santo Padre ai dipendenti della Santa Sede, previsto per sabato 24 maggio 2025, i Musei Vaticani apriranno al pubblico a partire dalle ore 13.00, con una mezza giornata di apertura. Il Polo Museale di Castel Gandolfo, invece, resterà chiuso per l’intera giornata, per permettere lo svolgimento delle celebrazioni senza interferenze.

Lunedì 9 giugno 2025

In concomitanza con le celebrazioni del Giubileo della Santa Sede, sia i Musei Vaticani che il Polo Museale di Castel Gandolfo saranno chiusi al pubblico per l’intera giornata. Una decisione presa per consentire la piena partecipazione del personale e delle istituzioni coinvolte negli eventi giubilari.

Si invitano i visitatori a tenere conto di queste variazioni nella programmazione delle proprie visite, consultando sempre i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.

