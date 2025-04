In occasione delle esequie di Papa Francesco, previste per sabato 26 aprile alle ore 10, i Musei Vaticani resteranno chiusi al pubblico in segno di lutto. La Direzione dei Musei e dei Beni Culturali, esprimendo profondo cordoglio per la scomparsa del Pontefice, ha annunciato anche la chiusura del Polo Museale di Castel Gandolfo per l’intera giornata.

Cappella Sistina chiusa per Conclave

A partire da lunedì 28 aprile, la Cappella Sistina sarà sbarrata ai visitatori per consentire l’avvio del Conclave, il processo durante il quale i cardinali si riuniranno per eleggere il nuovo Papa. Contestualmente saranno sospese anche tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis, come comunicato dalla Santa Sede.

Castel Sant’Angelo chiuso

Anche Castel Sant’Angelo non sarà accessibile ai visitatori, aggiungendosi alla lista dei luoghi simbolici chiusi in questi giorni di lutto.

Le disposizioni, pur incidendo sull’attività turistica e culturale, riflettono la solennità del momento e l’importanza del raccoglimento in memoria del Pontefice scomparso.