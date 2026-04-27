Altro che crisi, nel 2025 i musei hanno fatto il pieno: scopri quali sono i più visitati al mondo. L’Italia è tra le mete più amate.

Non è vero che alla gente i musei non interessano più e, anzi, secondo le statistiche relative al 2025, i viaggiatori sembrano aver riscoperto mostre ed esposizioni che, praticamente, registrano numeri da capogiro. Ma quali sono i musei più visitati al mondo? La nuova classifica internazionale dei più visitati ci racconta di un panorama in evoluzione, nel quale convivono grandi istituzioni e nuovi poli culturali, mentre l’Italia si distingue ancora una volta per la sua straordinaria capacità di attrarre pubblico e interesse.

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La classifica mondiale dei musei più visitati al mondo: dominio del Louvre, Roma sul podio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In cima alla classifica globale si conferma il Musée du Louvre, che nel 2025 ha superato i 9 milioni di visitatori, mantenendo il primato mondiale. Un risultato che ribadisce il fascino senza tempo del museo parigino, simbolo universale dell’arte e della cultura.

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Subito dopo, al secondo posto, brillano i Musei Vaticani, con quasi 7 milioni di ingressi. Un dato che conferma il ruolo centrale di Roma nella geografia culturale globale: non solo meta turistica, ma vero e proprio crocevia di storia, arte e spiritualità.

La top ten prosegue con istituzioni di primo piano come il National Museum of Korea a Seul, il British Museum di Londra e il Metropolitan Museum of Art di New York, segno di una distribuzione sempre più ampia dei grandi flussi culturali. Accanto ai nomi storici, emergono anche nuovi protagonisti, soprattutto in Asia, a dimostrazione di come la mappa culturale mondiale stia progressivamente cambiando.

Questa è la classifica mondiale:

Musée du Louvre, Parigi, 9 milioni di visitatori Musei Vaticani, Roma, 6,9 milioni di visitatori National Museum of Korea, Seul, 6,5 milioni di visitatori British Museum, Londra, 6,4 milioni di visitatori Metropolitan Museum of Art, New York, 6 milioni di visitatori State Russian Museum, San Pietroburgo, 5,1 milioni di visitatori Museo Nacional de Antropología, Città del Messico, 5 milioni di visitatori Shanghai Museum East, Shanghai, 4,6 milioni di visitatori Tate Modern, Londra, 4,5 milioni di visitatori National Gallery, Londra, 4,1 milioni di visitatori

Se la scena globale è dominata da grandi capitali culturali, l’Italia conferma la sua forza con una presenza solida e diffusa. Se in cima alla classifica nazionale troviamo i Musei Vaticani, segue la Galleria dell’Accademia di Firenze, celebre per ospitare il David di Michelangelo, con oltre 2 milioni di visitatori. Al terzo posto si colloca il Palazzo Ducale, cuore storico e simbolico della Serenissima, mentre il quarto posto è occupato dal Museo Egizio, una delle collezioni più importanti al mondo dedicate all’antico Egitto.

Chiudono la top five i Musei Capitolini, tra i più antichi musei pubblici del mondo e custodi di un patrimonio che attraversa millenni di storia.

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