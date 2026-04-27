Altro che crisi, nel 2025 i musei hanno fatto il pieno: scopri quali sono i più visitati al mondo. L’Italia è tra le mete più amate.
Non è vero che alla gente i musei non interessano più e, anzi, secondo le statistiche relative al 2025, i viaggiatori sembrano aver riscoperto mostre ed esposizioni che, praticamente, registrano numeri da capogiro. Ma quali sono i musei più visitati al mondo? La nuova classifica internazionale dei più visitati ci racconta di un panorama in evoluzione, nel quale convivono grandi istituzioni e nuovi poli culturali, mentre l’Italia si distingue ancora una volta per la sua straordinaria capacità di attrarre pubblico e interesse.
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La classifica mondiale dei musei più visitati al mondo: dominio del Louvre, Roma sul podio
Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In cima alla classifica globale si conferma il Musée du Louvre, che nel 2025 ha superato i 9 milioni di visitatori, mantenendo il primato mondiale. Un risultato che ribadisce il fascino senza tempo del museo parigino, simbolo universale dell’arte e della cultura.
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Subito dopo, al secondo posto, brillano i Musei Vaticani, con quasi 7 milioni di ingressi. Un dato che conferma il ruolo centrale di Roma nella geografia culturale globale: non solo meta turistica, ma vero e proprio crocevia di storia, arte e spiritualità.
La top ten prosegue con istituzioni di primo piano come il National Museum of Korea a Seul, il British Museum di Londra e il Metropolitan Museum of Art di New York, segno di una distribuzione sempre più ampia dei grandi flussi culturali. Accanto ai nomi storici, emergono anche nuovi protagonisti, soprattutto in Asia, a dimostrazione di come la mappa culturale mondiale stia progressivamente cambiando.
Questa è la classifica mondiale:
- Musée du Louvre, Parigi, 9 milioni di visitatori
- Musei Vaticani, Roma, 6,9 milioni di visitatori
- National Museum of Korea, Seul, 6,5 milioni di visitatori
- British Museum, Londra, 6,4 milioni di visitatori
- Metropolitan Museum of Art, New York, 6 milioni di visitatori
- State Russian Museum, San Pietroburgo, 5,1 milioni di visitatori
- Museo Nacional de Antropología, Città del Messico, 5 milioni di visitatori
- Shanghai Museum East, Shanghai, 4,6 milioni di visitatori
- Tate Modern, Londra, 4,5 milioni di visitatori
- National Gallery, Londra, 4,1 milioni di visitatori
Se la scena globale è dominata da grandi capitali culturali, l’Italia conferma la sua forza con una presenza solida e diffusa. Se in cima alla classifica nazionale troviamo i Musei Vaticani, segue la Galleria dell’Accademia di Firenze, celebre per ospitare il David di Michelangelo, con oltre 2 milioni di visitatori. Al terzo posto si colloca il Palazzo Ducale, cuore storico e simbolico della Serenissima, mentre il quarto posto è occupato dal Museo Egizio, una delle collezioni più importanti al mondo dedicate all’antico Egitto.
Chiudono la top five i Musei Capitolini, tra i più antichi musei pubblici del mondo e custodi di un patrimonio che attraversa millenni di storia.
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