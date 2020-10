Musei per bambini a Roma, i luoghi ideali per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della cultura

Vi siete mai chiesti quali siano i migliori musei di Roma dedicati ai bambini e organizzati affinché possano garantire il meglio a tutta la famiglia? Ecco dove passare un pomeriggio all'insegna del divertimento e della cultura

Siete alla ricerca di un luogo ideale per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della cultura? Niente paura, siete nel posto giusto! Ecco quali sono i migliori musei di Roma dedicati anche ai bambini e organizzati in modo da garantire il massimo per tutta la famiglia!

Musei per bambini a Roma: il Museo Leonardo Da Vinci Experience

Partiamo dal Museo Leonardo Da Vinci Experience: un’esposizione permanente dove è possibile toccare con mano più di 50 invenzioni certificate firmate da Leonardo Da Vinci. Un’esperienza unica per tutte le età che, siamo certi, farà impazzire sia i grandi che i più piccoli!

Il museo si trova in Via della Conciliazione, a due passi dalla Basilica di San Pietro e da Castel Sant’Angelo. Il museo offre un percorso immersivo all’interno del mondo di Leonardo Da Vinci, che prende vita tramite le sue invenzioni e le sue macchine, ma anche nelle riproduzioni certificate di 23 suoi celebri dipinti, tra i quali la Gioconda e l’Ultima Cena.

Ad esempio è possibile ammirare i prototipi di Deltaplano e Vite Aerea ideati dal genio di Leonardo, ma anche le sue macchine militari, le sue invenzioni più celebri e le intuizioni nel campo della cinematografia e della fotografia. È tutto un viaggio che si staglia tra pittura, meccanica, proiezioni, ologrammi e audio didattici… nonché una meravigliosa sala degli specchi.

Ma se vi chiedete se il Museo Leonardo Da Vinci Experience di Roma sia veramente adatto per i vostri figli, abbiamo tenuto il meglio per ultimo: i bambini possono toccare direttamente e sperimentare il funzionamento delle macchine concepite dal più grande inventore della storia del nostro Paese, in un’esperienza didattica profondamente immersiva!

Il Museo Civico di Zoologia

Un altro museo di Roma molto interessante per i bambini è il Museo Civico di Zoologia. Si trova in Via Ulisse Aldrovandi, a due passi dal Bioparco di Roma.

Il museo conserva numerosi reperti zoologici, con delle ricchissime collezioni da oltre tre milioni di esemplari esposti. Il museo offre diversi tipi di percorsi, capaci di stimolare la partecipazione attiva dei visitatori, soprattutto i più piccoli!

Nel museo è possibile osservare esposizioni provenienti da tutto il mondo, immergendosi nelle profondità della barriera corallina o facendosi suggestionare dal grande salone degli scheletri. È inoltre possibile ammirare anche alcuni animali oramai estinti, come l’alca impenne, una specie di pinguino diffusa nell’emisfero nord!

Il museo è inoltre corredato da ZooLab, un moderno laboratorio di biologia che ospita numerose attività didattiche e ricreative, aperto a gruppi di visitatori di tutte le età. Insomma, un luogo pensato proprio per le famiglie con bambini di tutte le età.

Explora: il museo dei bambini di Roma

Dedicato espressamente ai bambini è invece Explora. Si tratta di un museo interattivo e multitematico, tutto dedicato ai più piccoli! Ricco di esposizioni divertenti e stimolanti, si offre di avvicinare i bambini al mondo della scienza, della cultura e della tecnologia.

Sito in via Flaminia, nei pressi di Piazza del Popolo, contiene tantissime attività per i bambini di ogni età, che possono esprimere la loro creatività con esposizioni e applicazioni didattiche.

Ad Explora i bambini possono quindi vivere differenti esperienze immersive, diventando banchieri o contadini, macchinisti o pompieri… scoprire la forza del vento e la potenza dell’elettricità, imparare le regole fondamentali della cucina o la dinamicità del riciclo e l’importanza dell’ecologia!

