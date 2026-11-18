Sabato 21 novembre 2026 Roma si trasforma in un grande palcoscenico: Musei in Musica torna con oltre 130 tra concerti, spettacoli e visite speciali nei Musei Civici e in più di 50 spazi cittadini, ingresso a 1 euro.

Musei in Musica 2026: Roma diventa un grande palcoscenico notturno

Sabato 21 novembre 2026 torna a Roma la sedicesima edizione di Musei in Musica, la storica manifestazione dell’autunno capitolino che unisce arte, patrimonio e spettacolo dal vivo. Dalle 20.00 alle 2.00 la città si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso con oltre 130 tra concerti, performance, visite guidate e laboratori nei Musei Civici di Roma Capitale e in più di 50 spazi culturali aperti in via straordinaria, con ingresso al costo simbolico di 1 euro (salvo diverse indicazioni) e accesso gratuito nei musei civici per i possessori della Roma MIC Card.

Info, biglietti e ospite speciale all’Ara Pacis

Capofila dell’iniziativa sarà come sempre il Sistema Musei di Roma Capitale, aperto dalle 20.00 alle 2.00 con un ricco programma di concerti, spettacoli e performance dal vivo. Ospite speciale di questa edizione sarà il performer, coreografo e musicista libanese CHARLIE KHALIL PRINCE, che porterà al Museo dell’Ara Pacis la creazione site specific Myth Engine, produzione di ORBITA | Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza: una lunga installazione-concerto in programma in modo continuativo dalle 20.30 alle 24.00 circa, all’incrocio tra movimento, suono e spazio.

Il pubblico potrà consultare il programma completo, le modalità di accesso e tutte le sedi coinvolte sul portale ufficiale Musei in Comune Roma, dove è anche consigliato il preacquisto dei biglietti per alcune grandi mostre in corso, come quelle dedicate a Diego Rivera, Keith Haring e ai ritratti del Fayum.

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Musica e visite speciali nei Musei Civici di Roma Capitale

La serata si aprirà simbolicamente alle 19.30 con l’esibizione della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale in piazza del Campidoglio, preludio all’apertura serale dei principali musei civici al costo di 1 euro. Tra questi, i Musei Capitolini con il concerto Morricone Suite – Western, Italiana, Americana e l’evento Cartagine, porto aperto; il Museo dell’Ara Pacis con lo spettacolo di teatro-canzone I miei uomini; il Museo di Roma a Palazzo Braschi con il gospel dell’Amazing Grace Gospel Choir e il Volo Notturno Trio; i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali con il Silent Party®: Notte in cuffia ai Fori Imperiali.

Oltre 50 spazi cittadini aperti tra musei, palazzi istituzionali e accademie

Accanto ai Musei Civici, Musei in Musica 2026 coinvolgerà un fitto network di sedi culturali pubbliche e private: dal Senato della Repubblica con l’apertura straordinaria di Palazzo Madama alla Camera dei Deputati con le visite a Palazzo Montecitorio, fino ai grandi poli espositivi come Palazzo Esposizioni Roma, MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Palazzo Bonaparte, WeGil, le Terme di Diocleziano, il MAM Media Art Museum e il GAMM – Game Museum. Partecipano inoltre numerose ambasciate e istituti di cultura stranieri, tra cui Real Academia de España en Roma, Accademia d’Ungheria, Istituto Svizzero, Casa Argentina, le ambasciate di Azerbaijan e Repubblica Ceca, insieme agli atenei cittadini come Sapienza Università di Roma, Università degli Studi Link, Università Telematica eCampus e Luiss Guido Carli, tutti impegnati a proporre concerti, proiezioni, talk e aperture museali straordinarie.

Un viaggio tra generi musicali, mostre e luoghi simbolo della Capitale

Dal jazz alla musica da film, dal gospel al flamenco, dai ritmi del Mediterraneo alle sonorità contemporanee e al cantautorato italiano: sono oltre 110 le artiste e gli artisti coinvolti tra musicisti, dj, performer, attori e coristi. Il pubblico potrà costruire il proprio itinerario tra grandi mostre e luoghi iconici come la Galleria d’Arte Moderna di via Crispi, il Museo di Roma in Trastevere, il Museo Civico di Zoologia, il Museo Carlo Bilotti e il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo Barracco, il Museo di Casal de’ Pazzi, la Villa di Massenzio e il Parco Archeologico del Celio, fino al Planetario di Roma che per l’occasione proporrà lo spettacolo Le stelle di Mozart con musica dal vivo sotto la cupola.

Musei in Musica: orari, costi e accessibilità

Musei in Musica 2026 si svolgerà sabato 21 novembre a Roma dalle 20.00 alle 2.00 (ultimo ingresso alle 1.00, salvo diverse indicazioni delle singole sedi). L’ingresso è fissato in 1 euro per la maggior parte dei musei e delle mostre aderenti, con accesso gratuito per i possessori di Roma MIC Card e per le categorie aventi diritto, mentre alcuni eventi e rassegne prevedono tariffazione ordinaria o prenotazione obbligatoria. Molti appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, rendendo la manifestazione un’occasione accessibile per riscoprire il patrimonio storico-artistico della Capitale attraverso la musica e l’intrattenimento dal vivo in una sola, lunga notte.

Foto: Ufficio Stampa