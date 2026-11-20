La sedicesima edizione di Musei in Musica, dedicata alla memoria di Corrado Augias, porta alla Centrale Montemartini i live di gIANMARIA e Andrea Rivera tra canzone d’autore e teatro canzone.

Musei in Musica 2026 dedicata a Corrado Augias

Sarà dedicata alla memoria di Corrado Augias la sedicesima edizione di Musei in Musica, che animerà Roma con concerti e performance nei luoghi culturali iconici della città. Dopo il performer libanese Charlie Khalil Prince, in programma al Museo dell’Ara Pacis insieme agli artisti Joss Turnball, Olivia Tapiero ed Elshan Ghasimi, il cartellone si arricchisce di due ospiti speciali alla Centrale Montemartini di via Ostiense: il cantautore gIANMARIA e l’attore e cantautore ANDREA RIVERA.

Il live di gIANMARIA alla Centrale Montemartini

Alle 20.30 sarà lo stile contemporaneo e l’intensità espressiva di gIANMARIA ad aprire la serata con una performance che ripercorrerà le tappe principali della sua giovane carriera. Dal successo di Sanremo Giovani 2022 con “La città che odi” e la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Mostro”, il cantautore proporrà brani degli esordi come “I suicidi” e “Senza saliva”, le collaborazioni del 2023 – “Disco dance” con Francesca Michielin e “Io ti conosco” con Madame – fino ai pezzi più recenti e al nuovo singolo “Senza la tua mano in tasca”.

Andrea Rivera e gli omaggi alla città

Più tardi, alle 22.30, entrerà in scena la versatilità e l’ironia di ANDREA RIVERA con un estratto dello spettacolo “Nonsense di me!”. L’artista romano intratterrà il pubblico con il suo stile irriverente, che unisce le tecniche da artista di strada ai codici del teatro canzone, sulla scia di Giorgio Gaber, trasformando gli spazi museali in un palcoscenico aperto e partecipato.

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Biglietti, spostamenti e minuto di raccoglimento

L’accesso agli spettacoli è consentito fino a esaurimento posti, previo acquisto sul posto del biglietto di ingresso al museo al costo simbolico di 1 euro; i possessori della Roma MIC Card entrano gratuitamente, senza però diritto di accesso prioritario. Tutte le esibizioni della sedicesima edizione di Musei in Musica, compresi i live degli ospiti speciali, saranno precedute da un minuto di raccoglimento in ricordo di Corrado Augias.

Programma aggiornato e nuovi spazi ai Musei Capitolini

A seguito della chiusura della Sala della Protomoteca, destinata a ospitare la camera ardente di Corrado Augias, gli spettacoli “Le Armonie dell’Azerbaigian. Tra Oriente e Occidente” a cura dell’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia e “Primi desideri” a cura dell’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma si spostano all’interno dei Musei Capitolini, nell’Esedra di Marco Aurelio. I nuovi orari sono consultabili sul programma ufficiale e sul sito museiincomuneroma.it. L’iniziativa Musei in Musica 2026 è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, insieme alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata da Zètema Progetto Cultura, con Dimensione Suono Soft come radio partner.

Foto: Ufficio Stampa