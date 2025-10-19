L’ultima settimana di ottobre si tinge d’arte: visite gratuite nei Musei Vaticani e nei luoghi più belli della Roma istituzionale.

Roma si prepara a chiudere il mese di ottobre con un dono speciale: cinque giorni dedicati all’arte in maniera completamente gratuita. Dal 26 al 31 ottobre 2025, tra i fasti dei Musei Vaticani e i saloni dei palazzi istituzionali della Capitale, la Città Eterna invita residenti e turisti a scoprire i suoi tesori senza spendere un euro. Un’occasione unica per guardare la capitale con occhi nuovi, tra meraviglia, storia e cultura.

Ultima settimana di ottobre: i musei da vedere gratis a Roma

L’ultima settimana di ottobre comincia già la domenica con una delle giornate più attese dagli amanti dell’arte: domenica 26 ottobre, i Musei Vaticani aprono gratuitamente i propri cancelli dalle 9 alle 14, con ultimo ingresso alle 12.30. Sarà un’occasione imperdibile per ammirare la Cappella Sistina e i capolavori di Raffaello senza pagare il biglietto.

Ma le sorprese continuano anche nei giorni seguenti. Dal 27 al 31 ottobre si possono visitare a ingresso libero gli otto piccoli musei civici di Roma, autentiche gemme spesso ignorate dai turisti: dal Museo delle Mura al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, dal Museo Napoleonico al Museo Pietro Canonica, fino al Museo della Repubblica Romana e al Museo Carlo Bilotti.

A chi ama l’arte nelle sue forme più solenni, Roma offre anche aperture speciali nei suoi palazzi istituzionali. In questa settimana sarà possibile prenotare una visita a Palazzo Chigi, sede del Governo, e al Casino del Bel Respiro a Villa Pamphilj, dove arte, politica e storia si intrecciano tra stucchi e giardini barocchi.

Venerdì 31 ottobre, come ogni ultimo venerdì del mese, torna inoltre la visita gratuita alla Collezione Farnesina, la galleria d’arte contemporanea custodita dal Ministero degli Affari Esteri, con opere di Guttuso, Burri, Fontana e Vedova.

Photo Credits: Shutterstock