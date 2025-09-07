Oggi, domenica 7 settembre, torna l’appuntamento con la prima domenica del mese, che permette l’ingresso gratuito nei musei civici di Roma Capitale e in diversi siti archeologici statali grazie all’iniziativa “Domenica al Museo” promossa dal Ministero della Cultura.

Musei civici e aree archeologiche di Roma Capitale

Ingresso gratuito nei principali musei e siti del Sistema Musei di Roma Capitale:

  • Parco Archeologico del Celio – Museo della Forma Urbis (ore 10-19, ultimo ingresso 18)
  • Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-19, ultimo ingresso 18)
  • Circo Massimo (ore 9.30-19, ultimo ingresso 18)
  • Fori Imperiali (ingresso da Colonna Traiana, ore 9-19:15, ultimo ingresso un’ora prima)

Musei civici aperti gratuitamente

  • Musei Capitolini
  • Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
  • Museo dell’Ara Pacis
  • Centrale Montemartini
  • Museo di Roma
  • Museo di Roma in Trastevere
  • Galleria d’Arte Moderna
  • Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Casino dei Principi, Serra Moresca)
  • Museo Civico di Zoologia

Musei sempre gratuiti

Oltre a quelli aperti in occasione della prima domenica del mese, restano accessibili senza biglietto:

  • Museo Barracco
  • Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
  • Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
  • Museo Napoleonico
  • Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina
  • Museo di Casal de’ Pazzi
  • Museo delle Mura
  • Villa di Massenzio

Mostre ed eventi inclusi

L’ingresso gratuito consente di visitare anche le mostre temporanee, tra cui:

  • “Una Regina polacca in Campidoglio” e “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli” ai Musei Capitolini
  • “Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore” ai Musei di Villa Torlonia
  • “Omaggio a Carlo Levi” e retrospettiva su Nino Bertoletti alla Galleria d’Arte Moderna
  • “Frigidaire”, “A mano libera” e “Tina Modotti” al Museo di Roma in Trastevere

Mostre escluse dalla gratuità

Restano invece a pagamento:

  • “Franco Fontana. Retrospective” al Museo dell’Ara Pacis
  • “Amano Corpus Animae” e “George Hoyningen Huene. Art.Fashion.Cinema” al Museo di Roma a Palazzo Braschi
  • Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia (prenotazione obbligatoria)
  • Circo Maximo Experience

Musei statali gratuiti a Roma

Grazie a “Domenica al Museo”, sono aperti gratuitamente anche i principali siti statali:

  • Colosseo, Foro Romano e Palatino
  • Pantheon
  • Terme di Caracalla
  • Villa dei Quintili e Mausoleo di Cecilia Metella
  • Area archeologica di Ostia Antica
  • Galleria Borghese
  • Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
  • Palazzo Barberini e Galleria Corsini
  • Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)
  • Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
  • Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia

Informazioni utili

  • L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.
  • La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi (contact center 060608, ore 9-19).
  • Programmi e aggiornamenti su www.museiincomuneroma.it e sui canali social del Sistema Musei di Roma Capitale.