Oggi, domenica 7 settembre, torna l’appuntamento con la prima domenica del mese, che permette l’ingresso gratuito nei musei civici di Roma Capitale e in diversi siti archeologici statali grazie all’iniziativa “Domenica al Museo” promossa dal Ministero della Cultura.
Musei civici e aree archeologiche di Roma Capitale
Ingresso gratuito nei principali musei e siti del Sistema Musei di Roma Capitale:
- Parco Archeologico del Celio – Museo della Forma Urbis (ore 10-19, ultimo ingresso 18)
- Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-19, ultimo ingresso 18)
- Circo Massimo (ore 9.30-19, ultimo ingresso 18)
- Fori Imperiali (ingresso da Colonna Traiana, ore 9-19:15, ultimo ingresso un’ora prima)
Musei civici aperti gratuitamente
- Musei Capitolini
- Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
- Museo dell’Ara Pacis
- Centrale Montemartini
- Museo di Roma
- Museo di Roma in Trastevere
- Galleria d’Arte Moderna
- Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Casino dei Principi, Serra Moresca)
- Museo Civico di Zoologia
Musei sempre gratuiti
Oltre a quelli aperti in occasione della prima domenica del mese, restano accessibili senza biglietto:
- Museo Barracco
- Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
- Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
- Museo Napoleonico
- Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina
- Museo di Casal de’ Pazzi
- Museo delle Mura
- Villa di Massenzio
Mostre ed eventi inclusi
L’ingresso gratuito consente di visitare anche le mostre temporanee, tra cui:
- “Una Regina polacca in Campidoglio” e “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli” ai Musei Capitolini
- “Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore” ai Musei di Villa Torlonia
- “Omaggio a Carlo Levi” e retrospettiva su Nino Bertoletti alla Galleria d’Arte Moderna
- “Frigidaire”, “A mano libera” e “Tina Modotti” al Museo di Roma in Trastevere
Mostre escluse dalla gratuità
Restano invece a pagamento:
- “Franco Fontana. Retrospective” al Museo dell’Ara Pacis
- “Amano Corpus Animae” e “George Hoyningen Huene. Art.Fashion.Cinema” al Museo di Roma a Palazzo Braschi
- Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia (prenotazione obbligatoria)
- Circo Maximo Experience
Musei statali gratuiti a Roma
Grazie a “Domenica al Museo”, sono aperti gratuitamente anche i principali siti statali:
- Colosseo, Foro Romano e Palatino
- Pantheon
- Terme di Caracalla
- Villa dei Quintili e Mausoleo di Cecilia Metella
- Area archeologica di Ostia Antica
- Galleria Borghese
- Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
- Palazzo Barberini e Galleria Corsini
- Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)
- Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
- Castel Sant’Angelo e Palazzo Venezia
Informazioni utili
- L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.
- La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi (contact center 060608, ore 9-19).
- Programmi e aggiornamenti su www.museiincomuneroma.it e sui canali social del Sistema Musei di Roma Capitale.