Il 5 luglio torna l’iniziativa #domenicalmuseo, che offre l’accesso gratuito a parchi archeologici, monumenti e musei statali a Roma e provincia, dal Colosseo a Villa d’Este.

L’estate romana entra nel vivo e, come ogni prima domenica del mese, si rinnova l’attesissimo appuntamento con #domenicalmuseo. Il 5 luglio l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura permetterà a residenti e turisti di accedere gratuitamente a una ricchissima lista di musei, monumenti, gallerie e parchi archeologici statali della Capitale e della sua provincia.

Un’occasione perfetta per riscoprire i capolavori dell’arte antica e contemporanea o per godersi una passeggiata tra le vestigia dell’Impero, senza spendere un centesimo. Le visite seguiranno i consueti orari di apertura, fermo restando l’obbligo di prenotazione dove espressamente previsto dai singoli siti.

Cosa visitare gratis a Roma

L’elenco dei siti aperti gratuitamente nel cuore di Roma spazia dalle tappe imperdibili della storia archeologica fino alle gallerie d’arte più prestigiose. Ecco i principali luoghi coinvolti:

I grandi classici dell’archeologia: Il Colosseo (Anfiteatro Flavio), il Foro Romano e il Palatino, il Pantheon e le maestose Terme di Caracalla.

Il Colosseo (Anfiteatro Flavio), il Foro Romano e il Palatino, il Pantheon e le maestose Terme di Caracalla. Le grandi gallerie d’arte: Galleria Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Palazzo Barberini e Galleria Corsini (Gallerie Nazionali di Arte Antica), oltre a Galleria Spada.

Galleria Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Palazzo Barberini e Galleria Corsini (Gallerie Nazionali di Arte Antica), oltre a Galleria Spada. I complessi monumentali e musei nazionali: Il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, il Vittoriano e Palazzo Venezia, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e le sedi del Museo Nazionale Romano (Palazzo Altemps, Palazzo Massimo e Terme di Diocleziano).

Il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, il Vittoriano e Palazzo Venezia, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e le sedi del Museo Nazionale Romano (Palazzo Altemps, Palazzo Massimo e Terme di Diocleziano). Lungo l’Appia Antica e non solo: Villa dei Quintili, il Mausoleo di Cecilia Metella e il Parco delle Tombe della via Latina.

LEGGI ANCHE: –Roma, fuga dal caldo infernale: ecco dove trovare sempre 16 gradi

Le bellezze della provincia di Roma

Se preferite una gita fuori porta, l’iniziativa coinvolge moltissimi siti di inestimabile valore in provincia, ideali per una domenica alla scoperta del territorio laziale:

Tivoli: Le splendide aree storiche di Villa Adriana e Villa d’Este, insieme al Santuario di Ercole Vincitore.

Le splendide aree storiche di Villa Adriana e Villa d’Este, insieme al Santuario di Ercole Vincitore. Ostia Antica e Fiumicino: L’Area archeologica di Ostia Antica, il Castello Giulio II e, sul litorale, il Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano e la Necropoli di Porto a Isola Sacra.

L’Area archeologica di Ostia Antica, il Castello Giulio II e, sul litorale, il Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano e la Necropoli di Porto a Isola Sacra. I Castelli Romani e i laghi: L’Abbazia Greca di San Nilo a Grottaferrata e il suggestivo Museo delle Navi Romane di Nemi.

L’Abbazia Greca di San Nilo a Grottaferrata e il suggestivo Museo delle Navi Romane di Nemi. Tra storia e misticismo: I celebri Monasteri di San Benedetto (Sacro Speco) e di Santa Scolastica a Subiaco, e il Museo Archeologico Nazionale Prenestino a Palestrina.

Per organizzare al meglio la giornata e verificare le modalità di accesso o prenotazione, è possibile consultare l’app ufficiale “Musei Italiani” o il sito del Ministero al link dedicato cultura.gov.it/domenicalmuseo.

Photo Credits: Shutterstock