Il 2 giugno è la Festa della proclamazione della Repubblica e come ogni anno sono tante le iniziative previste in tutta Italia e in particolare a Roma dove si terrà il consueto evento delle Frecce tricolori. Inoltre, per l’occasione saranno aperti i musei statali e siti archeologici in tutti lo stivale. La stessa cosa avrà luogo il 4 giugno, prima domenica del mese.

Musei gratis 2 e 4 giugno a Roma: la lista completa

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, aperto dalle 9 alle 20

Museo Boncompagni Ludovisi, aperto dalle 9 alle 19.30

Museo Hendrik Christian Andersen, aperto dalle 9.30 alle 19.30

Galleria Spada, aperto dalle 8.30 alle 19.30

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, aperto dalle 9.30 alle 19.30

Area Archeologia di Ostia Antica, aperto dalle 8.30 alle 19.30

Castello di Giulio II, dalle 10.30 alle 16.30

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, aperto dalle 9.30 alle 19.30

Sul sito Turismo Roma si legge: “Il Ministero della cultura ha infine deciso di dare libero accesso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi monumentali di pertinenza statale, inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee“.

Com’è nata l’Iniziativa?

Mentre l’apertura gratuita dei musei statali e i siti archeologici di tutta Italia di domenica 4 giugno fa parte dell’iniziativa mensile Domenica al Museo, l’apertura straordinaria del 2 giugno è stata inserita all’inizio di quest’anno dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Essa va ad aggiungersi ad altre due date simboliche: il 25 aprile per la Festa della Liberazione e il 4 novembre per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Sul sito ufficiale del Ministero della Cultura sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti.

FOTO: SHUTTERSTOCK