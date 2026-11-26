A Roma c’è un muro che non è mai stato raddrizzato: è il Muro Torto, protagonista di un’inquietante leggenda che coinvolge il Diavolo in persona.

Passeggiando per Roma non è affatto difficile imbattersi in luoghi avvolti da un alone di mistero, ma ce n’è uno che per secoli ha fatto rabbrividire gli abitanti della Capitale. Si tratta di un antico muro che, nonostante la sua evidente inclinazione, è rimasto in piedi senza mai essere raddrizzato. Stiamo parlando del Muro Torto, intorno al quale si tramanda una leggenda che tira in ballo nientemeno che il Diavolo in persona. Ma da dove nasce questa inquietante storia?

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Il Muro Torto di Roma: il luogo maledetto dove venivano sepolti i suicidi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra il Pincio e Villa Borghese sorge ancora oggi un tratto delle Mura Aureliane risalente in realtà all’età repubblicana. Tra queste c’è anche il celebre Muro Torto.

Ovviamente, a provocarne l’inclinazione sembra essere stato il cedimento del terreno, ma ben altre erano le spiegazioni che circolavano nella Roma medievale. La zona, conosciuta come Contrada del Muro Malo, era infatti destinata alla sepoltura di quanti non potevano riposare in terra consacrata, tra cui suicidi, scomunicati ed eretici. Secondo la tradizione popolare, di notte si potevano udire i lamenti delle loro anime.

A rendere ancora più sinistra la fama del luogo contribuì la leggenda del noce di Nerone. Si racconta che lo spirito dell’imperatore si fosse rifugiato in un albero divenuto ritrovo di streghe e demoni.

Nel 1099 papa Pasquale II avrebbe ordinato di abbatterlo e bruciarlo, facendo edificare sul posto la chiesa di Santa Maria del Popolo. Il Diavolo, per vendicarsi, avrebbe spinto con tutta la sua forza contro il muro, nel tentativo di abbatterlo. La costruzione resistette, ma rimase inclinata.

E secondo un’antica superstizione romana, chi passava di lì dopo il tramonto non doveva voltarsi, per evitare di scorgere i volti dei defunti tra le pietre.

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