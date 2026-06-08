Multe automatiche a Roma: dal 30 luglio attivi 38 nuovi photored in 15 incroci per chi passa col semaforo rosso.

A Roma sono in arrivo nuove multe automatiche agli incroci. Dal 30 luglio saranno attivati 38 nuovi photored in 15 punti della città, al fine di controllare il passaggio con il semaforo rosso da parte degli automobilisti. I dispositivi si aggiungeranno agli 11 già in funzione e interesseranno strade ad alto traffico, dal Nomentano a Colombo, da Centocelle a Tor Bella Monaca. Una stretta pensata per aumentare la sicurezza, ma destinata anche a far discutere gli automobilisti.

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Cosa sono i nuovi photored a Roma e la mappa degli incroci dalle “multe automatiche”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I photored sono telecamere posizionate vicino agli incroci semaforici. Servono a rilevare in modo automatico i veicoli che attraversano quando il semaforo è rosso, documentando l’infrazione con immagini utilizzabili per la sanzione amministrativa.

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Secondo il Campidoglio, l’obiettivo principale non è quello aumentare gli incassi, ma piuttosto di ridurre gli incidenti e rendere più sicuri gli attraversamenti, soprattutto per i pedoni, contrastando anche l’accelerazione degli automobilisti quando scatta il giallo. L’attenzione si concentra sugli incroci più larghi, dove i tempi di attraversamento sono maggiori e il rischio cresce.

I nuovi photored saranno installati in 15 incroci: via Nomentana-viale Regina Margherita; via Cristoforo Colombo-via Laurentina; via Nomentana-Corso Trieste; via Cristoforo Colombo-via di Malafede; piazza delle Cinque Giornate-Ponte Matteotti; via Prenestina-via Tor de’ Schiavi; via Casilina-viale Palmiro Togliatti; via Cristoforo Colombo-Circonvallazione Ostiense; piazzale Clodio-viale Mazzini; via Prenestina-largo Preneste; via Portuense-via del Trullo; via Appia Nuova-via delle Capannelle; viale Palmiro Togliatti-viale dei Romanisti; Circonvallazione Gianicolense-viale dei Colli Portuensi; via di Boccea-via di Torrevecchia.

La gara per acquisto e installazione risale al giugno dello scorso anno. Il bando vale circa 3 milioni di euro e prevede un accordo quadro di quattro anni: in futuro, quindi, gli impianti photored a Roma (e le loro multe automatiche) potrebbero aumentare ancora.

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