Fare il bagno nella Fontana di Trevi può costare molto di più di una multa. Le sanzioni, infatti, sono decisamente severe.

Fare il bagno nella Fontana di Trevi è sempre un’idea accattivante, specie nelle giornate più calde di quest’estate. Tuttavia, è una brava che in pochi istanti può trasformarsi in un problema molto più serio. La multa è soltanto la conseguenza più immediata: per chi supera le barriere, entra nella vasca o utilizza in modo improprio il monumento possono scattare ulteriori provvedimenti. Le regole della Capitale tutelano infatti quello che è uno dei simboli più preziosi di Roma con misure particolarmente severe, pensate per scoraggiare ogni trasgressione.

Quanto costa un bagno nella Fontana di Trevi: le sanzioni oltre la multa

La scena di Anita Ekberg immersa nella fontana, accanto a Marcello Mastroianni ne “La Dolce Vita” di Federico Fellini, appartiene alla storia del cinema e la conosciamo tutti. Ripeterla nella realtà, però, può costare assolutamente caro.

LEGGI ANCHE: Fontana di Trevi, svelato il ‘trucco’ nascosto nella pietra che la sostiene da secoli

Entrare nella vasca, immergersi anche soltanto in parte o bagnarsi i piedi può infatti comportare una multa che, a secondo i casi, arriva fino a 500 euro. È solo la punta dell’iceberg però.

Se il comportamento è recidivo, particolarmente grave o accompagnato da atteggiamenti insolenti verso gli agenti, la conseguenza può andare ben oltre il verbale. In presenza di danneggiamenti, sottrazione di monete o altre condotte rilevanti possono essere contestati reati come furto, danneggiamento aggravato e oltraggio.

Può inoltre scattare il daspo urbano: il trasgressore viene allontanato dall’area e può ricevere il divieto di tornarvi per un periodo che arriva fino a due anni.

Il regolamento di Polizia urbana approvato da Roma Capitale nel 2019 vieta infatti di raccogliere le monete lanciate dai visitatori, lavarsi o sciacquare indumenti utilizzando l’acqua delle fontane monumentali. E attenzione, anche le violazioni ordinarie sono previste sanzioni comprese tra 160 e 450 euro.

Photo Credits: Shutterstock