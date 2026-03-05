Dal 6 all’8 marzo torna a Fiera Roma la quattordicesima edizione di Motodays 2026, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote nel Centro-Sud Italia. Tre giorni di esposizioni, test ride, spettacoli e incontri con i protagonisti del settore che segnano l’apertura ufficiale della stagione motociclistica.

La manifestazione coinvolge cinque padiglioni (2, 3, 4, 5 e 6) e numerose aree esterne dedicate alle prove dinamiche su strada e off-road. In totale saranno presenti oltre 25 brand del settore e 18 marchi disponibili per i test ride, tra cui Honda, Ducati, Yamaha Motor Company, Triumph Motorcycles, Aprilia, Moto Guzzi, Kawasaki, KTM, Royal Enfield, MV Agusta e Indian Motorcycle.

Motodays è diventato negli anni un punto di riferimento per motociclisti e appassionati: un format che unisce esposizione, attività esperienziali e momenti di confronto con tecnici e professionisti del settore. Il pubblico arriva soprattutto da Roma e dal Lazio, ma anche da molte regioni del Centro e Sud Italia. Si tratta prevalentemente di motociclisti con età media di circa 44 anni e con una capacità di spesa medio-alta rispetto al territorio.

Giovani rider, sicurezza e spettacolo

Tra i temi centrali dell’edizione 2026 c’è il coinvolgimento delle nuove generazioni. Il progetto “Young Riders, You’re Welcome!” prevede la Young Academy con mini circuito dedicato alle moto Ohvale e la partecipazione del pilota Simone Corsi, oltre all’arena elettrica Talaria Ride Life e a un corso di guida sicura riservato agli under 30.

La giornata inaugurale sarà dedicata anche alla sicurezza stradale con oltre 3.000 studenti coinvolti in attività educative insieme a Polizia Stradale, Federazione Motociclistica Italiana, ACI, DEKRA e Croce Rossa Italiana.

Nel weekend spazio anche allo spettacolo con la Massenzio Battle nell’area pista Nord e con iniziative dedicate al turismo motociclistico e alla storia delle due ruote, tra cui una mostra per celebrare gli 80 anni della leggendaria Vespa.

Biglietti Motodays 2026: prezzi e dove comprarli

I biglietti per Motodays 2026 possono essere acquistati online in prevendita oppure direttamente alle casse della fiera.

Prezzi indicativi:

Prevendita online: 16 € + 1,50 € di commissione

16 € + 1,50 € di commissione Biglietto intero in cassa: 18 €

18 € Ridotto bambini 6-12 anni: circa 9 €

circa 9 € Gratis: bambini fino a 6 anni, persone con disabilità e un accompagnatore

Il biglietto è “open”, quindi consente un ingresso a scelta in uno dei tre giorni dell’evento.

Orari e come partecipare

Gli orari di apertura sono:

Venerdì 6 marzo: 9:00 – 19:00

9:00 – 19:00 Sabato 7 marzo: 9:00 – 20:00

9:00 – 20:00 Domenica 8 marzo: 9:00 – 18:00

L’ingresso principale è Ingresso Est – Viale Alexandre Gustave Eiffel, nel quartiere fieristico di Fiera Roma.