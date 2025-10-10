Dopo decenni di silenzio, le fontane del Ninfeo di Villa Giulia tornano a vivere grazie a un dialogo sorprendente tra arte antica e contemporanea.

Dopo decenni di silenzio, le fontane del Ninfeo di Villa Giulia tornano a scorrere. Un evento simbolico, che segna la rinascita di uno dei luoghi più suggestivi di Roma grazie alla mostra The Eternal Duality, firmata dall’artista giapponese Keita Miyazaki. Un incontro tra arte rinascimentale e contemporanea, dove l’acqua diventa linguaggio, memoria e rinascita.

Un dialogo tra epoche e culture

Dal 10 ottobre al 2 novembre 2025, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ospita la personale di Miyazaki, curata da Pier Paolo Scelsi e Ilaria Cera con la direzione artistica di Riccardo Freddo. Il ritorno dell’acqua nel Ninfeo – reso possibile da un importante restauro – assume un valore simbolico: rappresenta il flusso del tempo, la continuità tra passato e presente, la capacità dell’arte di rigenerare ciò che sembrava perduto.

Keita Miyazaki: l’armonia tra metallo e poesia

Le nove installazioni in mostra uniscono motori, lamiere e carta impermeabile, componendo forme biomorfiche che respirano accanto alle architetture del Rinascimento. Nato a Tokyo nel 1983, Miyazaki fonde materiali industriali e origami, creando opere che parlano di fragilità e trasformazione. Il suono, elemento ricorrente nel suo lavoro, accompagna le sculture come un battito vitale, restituendo alle opere un’anima vibrante.

“Questo progetto – spiega il direttore artistico Riccardo Freddo – mostra come epoche e linguaggi diversi possano fondersi per dare nuova vita alla memoria. L’arte contemporanea non si sovrappone al passato, ma lo rinnova e lo illumina di significati attuali.”

Un percorso immersivo tra acqua, luce e simboli

Il percorso espositivo coinvolge quattro spazi: il Ninfeo, la Grotta dell’Acqua Virgo, la Loggia dell’Ammannati e la Sala dello Zodiaco. Tra i titoli delle opere, Tree of Division, Quantum Consequences e Subliminal Dream guidano il visitatore in un viaggio dove la materia incontra la spiritualità, e il suono si intreccia alla luce. Ogni installazione dialoga con affreschi e decorazioni antiche, creando una narrazione fluida tra natura, arte e tempo.

Un progetto corale per restituire vita ai luoghi

Promossa da LoveItaly – IUVART con la direzione di Riccardo Freddo, la mostra nasce come un progetto condiviso tra istituzioni e artisti, con l’obiettivo di riportare al pubblico uno spazio di grande valore storico e simbolico. Come ricorda Francesca Grassi di LoveItaly, “The Eternal Duality è un ponte tra passato e presente, che affida ai giovani il compito di rinnovare la memoria attraverso l’arte”.

Foto: Roberto Apa