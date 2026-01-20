Roma celebra Valentino Garavani con una nuova mostra imperdibile. Dal 18 gennaio al 31 maggio 2026, la Fondazione PM23, in Piazza Mignanelli, apre le porte al pubblico con “VENUS – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos”, un progetto unico che mette in dialogo l’alta moda dello stilista italiano con le monumentali opere dell’artista portoghese Joana Vasconcelos.

L’esposizione si svolge negli oltre 1000 mq della sede romana della fondazione, situata nello stesso quartiere dove si trova lo storico atelier di Valentino, e propone un percorso poetico tra 33 creazioni iconiche di Valentino e 12 installazioni site-specific di Vasconcelos. La curatela degli abiti è affidata a Pamela Golbin, mentre l’artista offre una lettura contemporanea e trasformativa del mondo creativo del Maestro.

Un dialogo tra moda e arte

La mostra non è una semplice retrospettiva: attraverso le opere di Vasconcelos, gli abiti di Valentino vengono reinterpretati, evidenziando temi comuni come l’identità femminile, la trasformazione dei materiali e il valore dell’artigianato. Ogni sala racconta un frammento del dialogo tra i due creativi, dove il tulle più delicato convive con materiali inattesi, come il ferro da stiro domestico, in un confronto che va oltre l’estetica.

Valchiria Venus: il cuore della mostra

L’opera emblematica della mostra è “Valchiria VENUS”, una scultura tessile di 13 metri che nasce dall’estensione di otto abiti di Alta Moda. Collocata nella sala absidale, l’opera si espande nello spazio con braccia tentacolari rivestite da un arazzo di uncinetto, realizzato grazie al contributo di oltre 200 persone, tra studenti, detenute, pazienti ospedalieri e associazioni locali.

Questa collaborazione corale non solo rafforza il messaggio estetico della mostra, ma rappresenta un vero e proprio impegno sociale, incarnando la missione della Fondazione di promuovere la bellezza come strumento di inclusione e dialogo.

Omaggio a Valentino Garavani

L’esposizione assume un significato ancora più profondo a pochi giorni dalla scomparsa dello stilista, avvenuta il 19 gennaio 2026, all’età di 93 anni. Da progetto artistico, VENUS si trasforma in un monumentale omaggio postumo, celebrando l’eredità culturale e creativa di Valentino.

Come ricordato da Giancarlo Giammetti, l’opera Valchiria Venus “concretizza uno dei pilastri della Fondazione, l’impegno sociale e collettivo”. In questo modo, la mostra diventa non solo un tributo estetico, ma anche un testamento filosofico e sociale del Maestro.

Info pratiche