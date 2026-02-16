Un impero che ha segnato la storia d’Europa per oltre sei secoli arriva per la prima volta in Italia con una grande mostra a Roma. Dal 6 marzo al 5 luglio 2026, Palazzo Cipolla, nel cuore di via del Corso, ospita Da Vienna a Roma. Meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum, un’esposizione dedicata a una delle più straordinarie dinastie europee e al suo immenso patrimonio artistico.

Protagonisti sono gli Asburgo, imperatori, arciduchesse e mecenati che hanno costruito nei secoli una delle più importanti tradizioni collezionistiche del continente. In mostra arrivano capolavori provenienti dal leggendario Kunsthistorisches Museum Vienna, custode delle raccolte imperiali che raccontano il gusto, il potere e la visione del mondo di una corte cosmopolita.

Il percorso espositivo attraversa secoli di storia europea, intrecciando arte, politica e rappresentazione del potere. Dipinti, oggetti preziosi e testimonianze visive restituiscono il ritratto di una dinastia capace di usare l’arte come strumento di autorappresentazione, diplomazia e costruzione dell’identità imperiale. Una narrazione che va oltre la celebrazione, offrendo uno sguardo sul ruolo culturale degli Asburgo e sulla loro influenza duratura nell’immaginario occidentale.

In vista dell’apertura è già attiva la prevendita del biglietto Promo Open, che consente di accedere alla mostra a un prezzo agevolato e con la libertà di scegliere la data di visita. Un’opportunità pensata per i primi visitatori e per chi vuole programmare con anticipo un appuntamento che si preannuncia tra i più attesi della stagione espositiva romana.

Con questa mostra, Roma aggiunge un nuovo tassello al suo dialogo con le grandi storie d’Europa, accogliendo per la prima volta un capitolo fondamentale dell’eredità asburgica. Un viaggio tra splendore, collezionismo e visioni del mondo che porta idealmente Vienna nel cuore della Capitale.

Info e biglietti:

Link https://museodelcorso.madeticket.it/it/shop/open-asburgo

Da Vienna a Roma. Meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum

6 marzo – 5 luglio 2026

Palazzo Cipolla, Via del Corso 320, Roma