Fino al 3 maggio 2026, Roma ospita l’imperdibile mostra sull’Antico Egitto “Tesori dei Faraoni”, uno degli eventi culturali più attesi dell’anno nella Capitale.

Allestita alle Scuderie del Quirinale, l’esposizione presenta oltre 130 reperti originali provenienti principalmente dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, offrendo al pubblico un percorso immersivo di straordinario fascino.

Si tratta di una mostra di rilevanza internazionale, capace di attirare visitatori da tutta Italia e dall’estero. Ammirare dal vivo testimonianze millenarie della civiltà egizia non è solo una visita museale, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di una delle culture più affascinanti e misteriose della storia umana.

In questo articolo trovi tutte le informazioni utili su orari, biglietti, come arrivare e dove parcheggiare per organizzare al meglio la tua visita.

Mostra Egitto Roma: dove si svolge

La mostra è ospitata presso le Scuderie del Quirinale, in una posizione centralissima, a pochi passi dal Palazzo del Quirinale e dalla Fontana di Trevi.

Indirizzo: Scuderie del Quirinale, via Ventiquattro Maggio 16, Roma.

Le Scuderie del Quirinale

Le Scuderie del Quirinale sono uno degli spazi espositivi più prestigiosi di Roma. L’edificio storico, progettato inizialmente da Alessandro Specchi nel 1722 per volontà di papa Innocenzo XIII e completato da Ferdinando Fuga tra il 1730 e il 1732, è stato riconvertito in spazio museale nel 1999 su progetto dell’architetto Gae Aulenti.

Con oltre 3.000 metri quadrati di superficie, di cui circa 1.500 destinati alle esposizioni, le Scuderie ospitano da anni alcune delle mostre più visitate e apprezzate d’Italia. Le sale eleganti e l’atmosfera solenne rendono la visita ai Tesori dei Faraoni ancora più suggestiva, valorizzando la monumentalità e la sacralità dei reperti esposti.

Biglietti e orari della Mostra Egitto Roma

La mostra “Tesori dei Faraoni” è aperta tutti i giorni con i seguenti orari:

🕙 Dal lunedì al venerdì: 10:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00)

10:00 – 20:00 (ultimo ingresso ore 19:00) 🕘 Sabato, domenica e festivi: apertura anticipata alle ore 9:00

Durante le festività sono previsti orari speciali.

La durata media della visita è di 90–120 minuti, ma chi desidera approfondire ogni sezione può dedicare anche più tempo all’esposizione.

Consigliata la prenotazione, soprattutto nei weekend, nei giorni festivi e durante i ponti: i biglietti possono esaurirsi rapidamente.

Per informazioni aggiornate su prezzi, riduzioni e modalità di acquisto, è possibile consultare il sito ufficiale delle Scuderie del Quirinale nella sezione Biglietti.

Come arrivare alla mostra Tesori dei Faraoni

Grazie alla sua posizione centrale, la mostra è facilmente raggiungibile a piedi, con i mezzi pubblici o in auto.

In auto

Le Scuderie del Quirinale si trovano all’interno della ZTL Centro Storico di Roma, attiva indicativamente nei seguenti orari diurni:

Lunedì–venerdì: 6:30 – 18:00 (festivi esclusi)

6:30 – 18:00 (festivi esclusi) Sabato: 14:00 – 18:00 (festivi esclusi)

Attenzione: l’accesso non autorizzato alla ZTL comporta sanzioni. Visitare la mostra in auto è comunque possibile con una buona pianificazione.

Parcheggi vicino alla Mostra Egitto Roma

Organizzarsi in anticipo rende il parcheggio molto più semplice. Le opzioni principali sono:

Parcheggi custoditi e garage convenzionati : la soluzione più comoda e sicura. Prenotando in anticipo si risparmia tempo e spesso anche sul costo. In zona sono disponibili strutture come Garage Nazionale 2019, Euro Parking Garage, Parking Esedra, Muoviamo Belsiana e Muoviamo Viminale.

: la soluzione più comoda e sicura. Prenotando in anticipo si risparmia tempo e spesso anche sul costo. In zona sono disponibili strutture come Garage Nazionale 2019, Euro Parking Garage, Parking Esedra, Muoviamo Belsiana e Muoviamo Viminale. Strisce blu: opzione più economica ma meno prevedibile, soprattutto nei fine settimana. Utilizzando app dedicate è possibile pagare solo il tempo effettivo di sosta.

Consigli utili:

Prenota il parcheggio online per risparmiare fino al 60%

Verifica se il parcheggio è dentro o fuori la ZTL

Calcola 10–15 minuti di camminata dai parcheggi più vicini

Con autobus o metro

Numerose linee bus fermano nei pressi delle Scuderie, tra via Nazionale, via Tritone e Piazza Venezia. Tra le principali: 40, 60, 64, 70, 117, 170 e H.

In alternativa, è possibile utilizzare la Metro A scendendo alle fermate Barberini o Repubblica, entrambe a circa 12–13 minuti a piedi.

Tesori dei Faraoni: un viaggio nell’Antico Egitto

La mostra Tesori dei Faraoni porta a Roma una selezione eccezionale di capolavori provenienti dai più importanti musei egiziani. Molti dei reperti esposti sono presentati per la prima volta in Europa, rendendo l’evento un’occasione unica per appassionati, famiglie e curiosi.

Il percorso di visita è articolato in sei sezioni tematiche, dedicate a:

il potere dei faraoni

la religione e il culto dei morti

la vita quotidiana

l’arte e l’artigianato

i rapporti con altre civiltà

il viaggio nell’aldilà

L’allestimento immersivo, con illuminazione studiata e pannelli esplicativi multilingue, accompagna il visitatore lungo oltre 3.000 anni di storia, dal periodo predinastico all’epoca tolemaica.

Tra i capolavori esposti spiccano:

la Triade di Micerino

la Collana delle Mosche d’Oro della regina Ahhotep

della regina Ahhotep statue di faraoni come Ramses VI e Thutmose III

e la maschera funeraria d’oro di Amenemope

il sarcofago d’oro di Thuya

la copertura funeraria del faraone Psusennes I

sarcofagi decorati, amuleti, papiri, vasi canopi e oggetti preziosi

Curata dall’egittologo Dr. Tarek El Awady, la mostra è arricchita da un ricco programma di eventi collaterali: conferenze, incontri con studiosi, visite guidate tematiche, audioguide d’autore e laboratori didattici per bambini e famiglie.

Perché visitare la mostra Egitto Roma

La mostra Tesori dei Faraoni rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti del 2025–2026 a Roma. Un’esperienza coinvolgente, educativa ed emozionante che permette di entrare in contatto diretto con una civiltà millenaria che continua ad affascinare il mondo.

Se ami la storia, l’archeologia o semplicemente desideri vivere un’esperienza unica nel cuore della Capitale, questa mostra è assolutamente da non perdere.