Si è spento oggi Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani e fondatore della storica maison che porta il suo nome. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti con una nota ufficiale: «Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari».

Secondo quanto annunciato, la camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle ore 11 alle 18. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8, sempre a Roma.

Valentino Garavani ha segnato in modo indelebile la storia della moda internazionale, imponendo uno stile inconfondibile fatto di eleganza senza tempo, linee raffinate e del celebre “rosso Valentino”, divenuto un’icona globale. Le sue creazioni hanno vestito capi di Stato, star del cinema e personalità della cultura, contribuendo a portare l’alta moda italiana ai massimi livelli nel mondo.

Con la sua scomparsa, l’Italia perde non solo uno stilista, ma un protagonista assoluto del Novecento e dei primi decenni del nuovo secolo, capace di trasformare la moda in arte e di lasciare un’eredità destinata a durare nel tempo.