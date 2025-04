Roma annulla tutti gli eventi per il Natale della città dopo la morte di Papa Francesco. Il messaggio commosso del sindaco Gualtieri.

A seguito della notizia della morte di papa Francesco, scomparso questa mattina, il Campidoglio – Città di Roma Capitale – ha fatto sapere che tutti gli eventi previsti in giornata sono stati annullati.

“In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre, tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani sono annullati”, si legge in una nota stampa della città.

Praticamente sono stati annullati tutti gli eventi volti a celebrare il Natale di Roma 2025, per celebrare i 2778 anni della fondazione della Città Eterna, tra i quali il concerto in piazza del Campidoglio e le commemorazioni e rivisitazioni culturali previste per le vie della città.

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso un messaggio per la scomparsa del pontefice, vescovo di Roma: “Roma, l’Italia e il mondo piangono un uomo straordinario, un pastore umile e coraggioso che ha saputo parlare al cuore di tutti. Papa Francesco ha segnato un’epoca con il suo esempio di semplicità, il suo infaticabile impegno per la pace, la vicinanza e l’amore per gli ultimi, la cura per il creato. Il suo magistero e il suo esempio resteranno vivi per sempre”.

E poi ha aggiunto: “Provo un profondo dolore per la scomparsa di Papa Francesco. Ci stringiamo con affetto alla Chiesa e a tutti coloro che hanno trovato in lui una guida e un punto di riferimento. Roma, la città che ha amato profondamente e in cui è stato ‘Vescovo tra la gente’, lo ricorderà sempre con immensa gratitudine e con un affetto sincero. Nel nostro cuore resterà la sua voce, il sorriso paziente, la forza quieta delle sue parole. A chi resta, il compito di custodirne l’eredità più preziosa: uno sguardo sul mondo fatto di misericordia, ascolto e tenerezza”.

Photo Credits: foto d’Archivio dell’ufficio stampa Shutterstock