Qual è la verità riguardo alle morti dovute al caldo di cui si è parlato negli ultimi giorni? Tutti i dettagli

Nelle ultime settimane i media hanno parlato molto delle morti dovute al caldo, soffermando l’attenzione sui 500 decessi avvenuti tra Roma e Milano. Ma cosa c’è dietro a questa situazione? Secondo quanto riferito da FactaNews, la verità è un’altra.

Morte e caldo: qual è il vero rapporto, la verità sui 500 decessi

Secondo quanto riportato da Factanews, i 500 decessi sarebbero i risultati dalla ricerca “Il cambiamento climatico ha triplicato i decessi legati al caldo dell’ondata di calore estiva europea”, da cui è emerso che il numero di decessi dovuti al caldo di è aumentato di circa 1.500 in 12 città europee.

In sintesi si legge che l’analisi ha stimato il numero di morti utilizzando metodi sottoposti a revisione paritaria, scoprendo che il proprio a causa del cambiamento climatico sono avvenuti molti più decessi correlati al caldo.

Quindi, uno dei motivi principali della morte è il cambiamento climatico, ritenuto alla base di 317 dei decessi stimati per caldo eccessivo a Milano, 286 a Barcellona, ​​235 a Parigi, 171 a Londra, 164 a Roma, 108 a Madrid, 96 ad Atene, 47 a Budapest, 31 a Zagabria, 21 a Francoforte, 21 a Lisbona e 6 a Sassari». L’88% delle morti, inoltre, ha riguardato persone di età pari o maggiore a 65 anni, dunque quasi tutte le persone che presentano patologie pregresse.

In conclusione, secondo quanto riportato dallo studio e successivamente da Factanews, i decessi stimati per via delle ondate di calore senza il cambiamento climatico sarebbero circa 800 in tutte e 12 le città. Milano sarebbe al primo posto, con 499 decessi correlati al caldo, di cui 317 legati al cambiamento climatico.

FOTO: SHUTTERSTOCK