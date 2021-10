Morgan al Maker Music 2021, ospite sul Main Stage

Musica, parole e innovazioni: sabato 9 Ottobre, Morgan sul Main Stage del Maker Music 2021 all'interno di Maker Faire Rome

Il calendario di Maker Music, la sezione di Maker Faire Rome – European Edition 2021, si arricchisce di un nuovo nome: Morgan sarà protagonista sabato 9 Ottobre sul Main Stage.

Alle 17:00 l’artista salirà sul palco del Cube Stage per dialogare insieme al direttore artistico Andrea Lai sul tema di questa edizione: l’errare sia declinato nel senso del viaggio che in quello dello sbagliare.

Perché sebbene oggi l’errore sia visto come qualcosa da evitare, nella musica a volte è stato proprio l’errore ad accendere la creatività degli artisti. Assecondando e seguendo gli accidentali sviamenti nella pratica musicale, sono stati capaci di realizzare pietre miliari di nuove forme espressive. Come lo scratch diventato il tratto distintivo della musica rap.

Ma è solo uno degli esempi di errore capace di innovazione creativa che Maker Music 2021 metterà in luce quest’anno attraverso talk, podcast, showcase e performance in presenza e on line.

