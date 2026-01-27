Non tutti sanno dell’epidemia che (paradossalmente) salvò delle vite a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale: ecco cos’è il morbo di K.
L’ospedale Fatebenefratelli si trova sull’isola Tiberina, fra Trastevere e Teatro Marcello, nel cuore di Roma. La storia che vi racconteremo oggi si è svolta proprio lì e riguarda una tema di grande attualità: un’epidemia.
Non lasciatevi ingannare: il morbo misterioso che “affliggeva” i degenti dell’ospedale fu proprio l’espediente che salvò loro la vita.
La storia si ambienta nel 1943, sotto l’occupazione nazista. In quel periodo il primario del Fatebenefratelli era il dottor Giovanni Borromeo: ecco come riuscì a mettere in salvo i pazienti.
Il misterioso morbo di K.: ecco cos’era
I nazisti allora chiesero di far visionare le cartelle cliniche ad un ufficiale medico della Wehrmacht che era insieme a loro. La storia del Morbo di K. inventata da Borromeo Ossicini e Sacerdoti fu talmente convincente da riuscire a terrorizzare i tedeschi, che se ne andarono dal Fatebenefratelli senza osare avvicinarsi ai degenti.
Una storia di altruismo e coraggio che vale la pena ricordare.
