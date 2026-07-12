Il montepremi Wimbledon 2026 stabilisce un nuovo primato storico. L’All England Club ha infatti aumentato il prize money complessivo a 64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro), con un incremento del 20% rispetto all’edizione precedente, il più alto mai registrato nella storia del torneo.
La finale maschile vedrà opposti Jannik Sinner e Alexander Zverev, con in palio non solo il titolo più prestigioso del tennis sull’erba, ma anche un assegno multimilionario.
Montepremi Wimbledon 2026: quanto vale la vittoria
Il vincitore del singolare maschile e femminile di Wimbledon 2026 incasserà:
- Campione: 3,6 milioni di sterline (circa 4,25 milioni di euro)
- Finalista: 1,8 milioni di sterline (circa 2,12 milioni di euro)
- Semifinalisti: 900.000 sterline (circa 1,06 milioni di euro)
Per Jannik Sinner, già qualificato alla finale dopo il successo in semifinale contro Novak Djokovic, è già garantito un premio superiore ai 2 milioni di euro. In caso di vittoria contro Zverev, il numero uno del ranking ATP porterebbe a casa oltre 4,2 milioni di euro.
Quanto ha già guadagnato Sinner a Wimbledon 2026
Il percorso di Sinner all’All England Club gli ha già assicurato il premio destinato al finalista. La finale rappresenta quindi un’opportunità per raddoppiare praticamente l’assegno:
- Premio minimo garantito: 1,8 milioni di sterline (circa 2,12 milioni di euro)
- In caso di vittoria: 3,6 milioni di sterline (circa 4,25 milioni di euro)
Oltre al premio economico, un eventuale trionfo consentirebbe all’azzurro di consolidare la leadership nel ranking ATP.
Tutti i premi di Wimbledon 2026 turno per turno
L’aumento del montepremi riguarda l’intero tabellone principale. Ecco quanto incassano i tennisti in base al risultato ottenuto:
|Turno
|Premio
|Vincitore
|3,6 milioni di sterline (4,25 milioni di euro)
|Finalista
|1,8 milioni di sterline (2,12 milioni di euro)
|Semifinale
|900.000 sterline (1,06 milioni di euro)
|Quarti di finale
|480.000 sterline (566.400 euro)
|Ottavi di finale
|300.000 sterline (354.000 euro)
|Terzo turno
|185.000 sterline (218.300 euro)
|Secondo turno
|126.000 sterline (148.680 euro)
|Primo turno
|80.000 sterline (94.400 euro)
L’incremento dei premi conferma la volontà degli organizzatori di distribuire maggiori risorse anche ai giocatori eliminati nelle prime fasi del torneo.
Confronto tra il montepremi di Wimbledon e gli altri Slam
Con il nuovo aumento, Wimbledon diventa il torneo dello Slam con il montepremi complessivo più elevato in Europa e tra i più ricchi del circuito mondiale.
Ecco il confronto:
|Torneo
|Montepremi complessivo
|Wimbledon 2026
|64,2 milioni di sterline (circa 75,8 milioni di euro)
|US Open
|circa 76 milioni di dollari (circa 66 milioni di euro)
|Roland Garros
|61,723 milioni di euro
|Australian Open
|oltre 90 milioni di dollari australiani (circa 54 milioni di euro)
Il divario è ancora più evidente rispetto ai principali tornei ATP su erba: competizioni come Halle e Queen’s mettono infatti in palio circa 900.000 euro complessivi, una cifra inferiore a quella che un singolo semifinalista guadagna a Wimbledon.
Un’edizione da record
L’edizione 2026 di Wimbledon entra nella storia non solo per il livello tecnico del torneo, ma anche per il montepremi senza precedenti. Per Jannik Sinner la finale contro Alexander Zverev vale il titolo dello Slam londinese e un assegno da 3,6 milioni di sterline, confermando Wimbledon come uno degli eventi sportivi più prestigiosi e remunerativi del panorama internazionale.