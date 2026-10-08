A Roma, il Monte Testaccio sembra una collina qualsiasi, ma è fatto di milioni di cocci: una montagna artificiale dalla storia sorprendente.

Avete mai sentito parlare del Monte Testaccio a Roma, conosciuto anche come “Monte dei Cocci”’? Sembra essere una parte del paesaggio come tante, ma in realtà custodisce una storia capace di sorprendere anche chi conosce già bene la città. Il motivo? È una montagna che, invece che di roccia, è composta da milioni di cocci.

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La discarica romana diventata un colle: la strana storia del Monte Testaccio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Monte Testaccio è una collina artificiale nata vicino al porto fluviale dell’antica Roma e ai suoi magazzini. Il nome deriva da testae, termine latino per cocci: un dettaglio che racconta l’identità di questo angolo della Capitale.

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Tra il I e il III secolo d.C., in questo luogo venivano accumulati frammenti di anfore, utilizzate soprattutto per l’olio, in un deposito stimato in circa 26 milioni di recipienti. I cocci venivano sistemati con attenzione per risparmiare spazio e limitare le frane. I carri carichi di frammenti raggiungevano il cumulo attraverso rampe e stradelle; la calce serviva a contenere i cattivi odori dell’olio in decomposizione. Praticamente una discarica, che però era stata trasformata in un’opera di organizzazione romana.

Sui frammenti restano marchi di fabbrica e tituli picti, ovvero quelle iscrizioni che indicavano esportatore, contenuto, controlli e data consolare: preziose tracce dei commerci dell’Urbe. Dal Medioevo il monte divenne un luogo di manifestazioni popolari, mentre dall’Ottocento cominciò ad ospitare le ottobrate romane, ovvero le feste per la fine della vendemmia. Alla sua base furono scavati i cosiddetti “grottini”, usati come cantine e stalle e poi diventati ristoranti e locali.

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