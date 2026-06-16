Monte Ciocci: il belvedere nascosto che regala una delle viste più belle su Roma. E’ una collina verde e panoramica capace di regalare scorci sorprendenti e tramonti spettacolari,

Non tutti lo conoscono, e forse è proprio questo il suo fascino più autentico. Monte Ciocci è uno di quei luoghi che sembrano custodire un piccolo segreto cittadino: una collina verde e panoramica capace di regalare scorci sorprendenti e tramonti spettacolari, sospesa in un tempo sospeso e decisamente lontano dal caos del turismo di massa.

Situato nell’area nord-occidentale della Capitale, nel quartiere Balduina, Monte Ciocci (noto anche come Monte di Casa del Marmo) è oggi uno dei punti panoramici più suggestivi per osservare il profilo urbano da una prospettiva insolita. Da quassù, la maestosa Cupola di San Pietro sembra quasi di poterla toccare con un dito, mentre lo sguardo spazia libero tra i tetti, i palazzi storici e il verde che ancora resiste nel tessuto cittadino.

Un nome legato alla storia e alle antiche fornaci

Pochi sanno che dietro il nome “Ciocci” si nasconde una storia fatta di terra, lavoro e tradizioni. Il toponimo deriverebbe con molta probabilità da Mons Ciocci, legato alla proprietà di un’antica famiglia o, secondo altre fonti, alle attività delle fornaci di mattoni che un tempo caratterizzavano questa zona.

È proprio in questo scenario che il regista Ettore Scola decise di ambientare nel 1976 il suo capolavoro “Brutti, sporchi e cattivi”, mostrando la baraccopoli che un tempo sorgeva su queste pendici. Da quel passato difficile, il colle è andato incontro a una radicale trasformazione, venendo completamente recuperato e restituito alla cittadinanza come uno spazio pubblico moderno, curato e vivo.

Il parco: un’oasi sospesa tra natura e panorama

Una delle particolarità di Monte Ciocci è il suo straordinario equilibrio tra ambiente naturale e vista urbana. Il parco che si estende sulla collina è un polmone verde dove i sentieri immersi nella macchia mediterranea permettono di passeggiare in totale tranquillità, isolandosi dai rumori del traffico sottostante.

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La pista ciclopedonale: la spina dorsale della rigenerazione urbana

Monte Ciocci non è solo un punto di arrivo, ma anche un fondamentale luogo di transito e connessione. La collina rappresenta infatti il fulcro e uno dei punti di accesso più spettacolari della Pista Ciclopedonale Monte Mario-Monte Ciocci.

Questo percorso, lungo circa 5 chilometri, è nato dal sapiente recupero del tracciato della vecchia linea ferroviaria Roma-Viterbo. Si tratta di un esempio virtuoso di mobilità sostenibile e rigenerazione urbana: dove un tempo sfrecciavano i treni, oggi si corre, si pedala e si cammina in sicurezza, collegando diversi quartieri in un corridoio verde completamente privo di auto.

Perché vale la pena scoprirlo

In una città famosa in tutto il mondo per i suoi monumenti monumentali e i suoi punti panoramici presi d’assalto (come il Gianicolo o il Pincio), Monte Ciocci rappresenta una deviazione laterale che conquista il cuore. Non è un museo a cielo aperto, ma un parco vivo. È il luogo ideale in cui rallentare il passo, respirare e riscoprire il rapporto intimo tra la natura e il paesaggio urbano.

Photocredits Alessia Malorgio