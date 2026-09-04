Tra le montagne del Lazio, sul Lago del Turano, sorge Monte Antuni, borgo fantasma tra panorami suggestivi, mistero e natura.

Tra le montagne del Lazio, affacciato sulle acque del Lago del Turano, c’è un luogo che sembra rimasto sospeso nel tempo: Monte Antuni è un borgo fantasma capace di affascinare chi cerca panorami spettacolari, atmosfere misteriose e itinerari lontani dai percorsi più battuti. Ma cosa si può vedere una volta arrivati fin qui e soprattutto come è possibile visitare questo luogo così particolare?

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Cosa vedere a Monte Antuni, il borgo fantasma sul Lago del Turano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Monte Antuni sorge su una penisola rocciosa che emerge dalle acque del Lago del Turano, a due passi da Roma e Rieti. Uno degli elementi più suggestivi è l’istmo che collega il borgo alla terraferma, una sottile lingua di terra che dà quasi l’impressione di camminare in mezzo al lago.

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Tra i luoghi simbolo del borgo fantasma spicca il Palazzo Del Drago, antica residenza nobiliare oggi segnata dal tempo, che conserva però ancora il fascino di un passato ormai lontano. A rendere ancora più particolare l’escursione c’è poi l’Eremo di San Salvatore, un vero e proprio nido di pietra affacciato sul vuoto, raggiungibile attraverso un percorso di trekking con ampie vedute sul paesaggio circostante.

Proprio il suo carattere isolato e delicato rende Monte Antuni una meta diversa dai classici borghi turistici. L’accesso è possibile esclusivamente attraverso percorsi guidati, una scelta pensata per tutelare il luogo e preservarne l’atmosfera e il paesaggio, che rimangono così sospesi, inalterati, dal sapore quasi mistico.

È quindi una destinazione particolarmente adatta a chi ama trekking, fotografia, natura e luoghi abbandonati, da scoprire con calma e con l’attrezzatura adatta a un’escursione.

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