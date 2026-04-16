Monopattini a Roma, arrivano nuove regole: zone vietate e aree dedicate per riportare ordine tra traffico, sicurezza e decoro urbano.

Nuova fase per la mobilità condivisa a Roma, dato che stanno arrivando tutta una serie di nuove regole per monopattini e biciclette elettriche, sempre più regolati da zone vietate e aeree dedicate. Il sistema cambia volto con nuove regole pensate per riportare ordine nello spazio urbano, tra esigenze di decoro, sicurezza e convivenza con pedoni e traffico.

Monopattini elettrici a Roma, stop alla sosta selvaggia: arrivano stalli e aree vietate

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Campidoglio ha avviato una stretta contro la sosta selvaggia dei mezzi in sharing, spesso lasciati su marciapiedi, strisce pedonali o in punti critici. La risposta è concreta: 31 nuove aree dedicate al parcheggio distribuite in città, soprattutto nelle zone più frequentate. Accanto a queste, nascono anche no-parking e no-transit area, dove sarà vietato non solo lasciare i mezzi, ma anche transitarvi.

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Per ora le aree hanno una funzione indicativa e non prevedono sanzioni immediate, ma rappresentano un primo passo verso un modello più ordinato. L’obiettivo è quello di guidare utenti e turisti a comportamenti più corretti, riducendo l’impatto visivo e i disagi legati alla diffusione incontrollata dei monopattini nelle strade della Capitale.

Le novità non si fermano ai parcheggi. Il sistema di sharing a Roma è stato riorganizzato con regole più stringenti: meno operatori, suddivisione della città in microaree e limiti al numero di mezzi per zona. Gli operatori avranno anche l’obbligo di riposizionare i veicoli ogni ora, con sanzioni in caso di inadempienza. Si tratta di un cambio di passo deciso, che punta a trasformare monopattini e bici da fenomeno caotico a vera componente del trasporto urbano.

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