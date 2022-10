Roma, ‘E così tutto canta’: domenica 17 Ottobre i MishMash in concerto presso il Logical Space

Roma: i MishMash tornano in concerto il 17 ottobre con ‘E così tutto canta: dialoghi e musiche per un futuro possibile’

Il 17 ottobre a Roma tornano i MishMash con ‘E così tutto canta: dialoghi e musiche per un futuro possibile‘, un meraviglioso concerto che porterà sul palco il loro primo CD Book.

LEGGI ANCHE: — Weekend a Roma: cosa fare sabato e domenica in città

Roma: il 17 ottobre concerto dei MishMash

L’appuntamento è al Logical Space, in via dei Santissimi Quattro a Roma alle ore 18.30, dove i MishMash si esibiranno con il loro spettacolo ‘E così tutto canta’.

L’evento fa parte del loro tour, già passato il 1 ottobre a Capranica Prenestina e poi il giorno 8 ottobre a Canale Monterano. Proseguirà poi sempre nella Capitale, presso la sala concerti del Centro di Cultura Ebraica Pitigliani di Roma.

‘E così tutto canta‘ è il primo cd book della band, uscito l’8 ottobre per Finisterre: punto di arrivo e di partenza per celebrare il venticinquennio di attività del gruppo, si tratta di un lavoro complesso, in grado di avvicinare paesaggi sonori geograficamente distanti. Una alchimia di suoni che arrivano dagli spazi di spiritualità mediterranei, dell’Est e del Medio-Oriente, dal sapore girovago e itinerante, giunto dal crocevia di culture e quattro fedi religiose: Cristianesimo, Ebraismo, Islam e Buddismo.

Il gruppo e lo spettacolo del Logical Space del 17 ottobre

I MishMash sono un gruppo composto da Marco Balabrega al Violino, Daniele Valabrega alla Viola, Nicola Pignatiello alla Chitarra, Bruno Zoia al Contrabbasso e Mohssen Kasirossafar alle percussioni persiane.

Con loro, sul palco del Logical Space di Roma saliranno artisti provenienti da diverse culture ed etnie: le danzatrici Elisa Scapeccia ed Emanuela Vecchio, la cantante Yasemin Sannino, il violista Daniele Valabrega e gli attori Esper Russo e Tiziana Biscontini che daranno voce alle parole di Edith Bruck, Don Matteo Zuppi, Max Manfredi, Pasquale Troìa e degli stessi musicisti di MishMash.

Photo Credits: Claudio Sanfilippo via HF4