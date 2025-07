Il 5 agosto 2025 sarà il giorno della rievocazione a Santa Maria Maggiore: i dettagli sull’evento, il programma completo

A Santa Maria Maggiore di Roma nella notte del 5 agosto scendono fiocchi di neve. Era il 358 d.C quando accadde il miracolo e da quel momento ogni anno viene rievocato l’evento. Quest’anno il programma è ricco di appuntamenti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Santa Maria Maggiore, il Miracolo della neve a Roma: la storia

Nella notte tra il 4 e 5 agosto del 358 d.C. avvenne il miracolo della neve a Roma. La Vergine apparve in sogno a un nobile patrizio di nome Giovanni e gli chiese di costruire una chiesa nel punto dove avrebbe trovato neve fresca. Proprio il giorno successivo alla richiesta, sul colle romano dell’Esquilino, la neve ricoprì l’area dove oggi sorge attualmente la basilica di Santa Maria Maggiore, il più antico santuario mariano d’Occidente.

Il programma di rievocazione 2025

Fu Papa Francesco a rievocare il miracolo con la celebrazione di un programma dettagliato nel corso del suo pontificato. Quest’anno con il suo successore Papa Leone avverrà la stessa cosa. Infatti, è stato pubblicato un elenco di tutte le attività che si svolgeranno il 5 agosto 2025 nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

Leggi anche:– Visitare Roma in un giorno dalla stazione Termini: itinerario a piedi o con i mezzi pubblici

Alle ore 10:00 avrà luogo il Pontificale con rievocazione del miracolo della neve presieduto da S.Em.R. il Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete della Basilica;

Alle ore 17:30 Canto dei II Vespri con rievocazione del miracolo della neve;

Infine, alle ore 18:00 celebrazione eucaristica.

L’accesso in Basilica per le Celebrazioni è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un po’ di curiosità

Non tutti sanno che Santa Maria Maggiore è una basilica papale: ha un altare dedicato al Papa ed è strettamente legata al Vaticano. I pellegrini non perdono occasione di raggiungerla per visitarla e pregare al suo interno. Come abbiamo precedentemente riferito, ogni 5 agosto, viene celebrata la festa della rievocazione con la neve artificiale che scende lungo la navata e rende l’ambiente ancora più suggestivo.

FOTO: SHUTTERSTOCK