Cosa bisogna sapere sulla Mille Miglia di Roma prevista per il 18 giugno 2025: tutti i dettagli sull’orario e la viabilità

La Mille Miglia è la gara d’auto d’epoca per eccellenza che il 18 giugno 2025 torna nella Capitale, nel cuore di Roma, in via Veneto. C’è tanto attesa per l’evento che prevede lo stesso percorso: Brescia-Roma-Brescia.

Mille Miglia a Roma: gli orari

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale, Mille Miglia passerà a Roma tra le 19:30 e le 22:20. In questa fascia di tempo arriveranno le auto storiche; precedentemente, dalle ore 18:30 alle 19:45 avrà luogo la sfilata delle vetture del Ferrari Tribute.

La viabilità

Per un grande evento come Mille Miglia c’è bisogno di un piano organizzativo al pari passo. Così, per l’occasione la viabilità di Roma cambia. Dato che oltre 400 auto d’epoca sfileranno per Villa Borghese, prima di raggiungere via Veneto, dove resteranno in esposizione, la zona sarà chiusa al traffico, tra largo Fellini e via Boncompagni già da oggi martedì 17 giugno fino a sabato 21.

Su Roma Mobilità si legge che dalle 7 di oggi alle 14 di mercoledì, la chiusura sarà solo in direzione di piazza Barberini, mentre dalle 14 alla mezzanotte, sempre di mercoledì, ci sarà lo stop al traffico in entrambi i sensi di marcia. Da giovedì 19 giugno fino alle 17 di sabato 21 giugno la nuova limitazione alla circolazione sarà solo verso piazza Barberini. Durante la chiusura del tratto di via Veneto, sarà modificata anche la viabilità sulle strade limitrofe. Mercoledì 18 giugno, invece, giorno della sfilata, dalle 14 a fine giornata, le chiusure interesseranno anche l’area di Villa Borghese/piazzale Flaminio.

Trasporto pubblico

Anche per quanto riguarda il trasporto pubblico, avranno luogo alcune modifiche: saranno deviate le linee 52, 53, 61, 160, 590 e di notte nMA e n201. A causa della chiusura nell’area di Villa Borghese, i collegamenti 2bus e 100 si sposteranno dalle 14 a fine giornata di mercoledì. Nella stessa fascia di tempo le linee 61 e 160 sposteranno la fermata di capolinea da viale Washington a Porta Pinciana e i collegamenti 89, 490 e 495 che passeranno solo sul Muro Torto.

FOTO: SHUTTERSTOCK