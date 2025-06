Qual è la città migliore tra Milano e Roma? L’esperta del Sunday Times dice la sua al riguardo: tutti i dettagli sulla scelta

Milano o Roma qual è la città migliore? E’ questo il dilemma che divide gli italiani: da un lato chi adora la movida milanese e la città che offre tante possibilità; dall’altro c’è la città eterna bella sotto ogni punto di vista. L’esperta del Sunday Times attraverso un articolo ha specificato il suo parere, cercando di offrire una visione oggettiva della scelta.

Milano o Roma, qual è la città migliore d’Italia?

Secondo l’esperta scegliere tra Milano e Roma è molto difficile, per questo per lei sono sulla stessa linea. Milano si contraddistingue per il suo lato sociale e i tanti eventi che vengono organizzati nella città del Nord tra cui la Milano Fashion Week a febbraio e settembre e il Salone del mobile ad aprile. Per molti è considerata una città di arte moderna e contemporanea dove i maggiori designer espongono le loro opere. E poi ancora i tanti caffè, locali e hotel alla moda, e per finire i cortili verdeggianti che ospitano mercati artigianali e boutique chic. Inoltre, il Triangolo d’Oro, o Quadrilatero d’Oro, che comprende Via Monte Napoleone, Via della Spiga e Via Sant’Andrea, è il luogo in cui si trovano Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Pucci, Gucci ed altri grandi nomi della moda italiana.

Roma, invece, è unica nel suo genere. La città eterna amata e odiata dai romani e sempre pronta ad accogliere milioni di turisti che ogni giorno la raggiungono e restano esterrefatti da così tanta bellezza. Un concentrato di energia pura, maestosità sotto ogni punto di vista: dalle opere ai monumenti, tradizioni culinarie e la storia che racchiude secoli su secoli.

Nella Capitale c’è tutto quello di cui hai bisogno, è una città che lascia il segno. Non manca niente, la movida è ovunque: da Trastevere a Monti fino ad arrivare a Prati. Gli amanti del green potranno godersi un po’ di relax nelle tante ville e nel cuore di Roma, Villa Borghese. Ogni angolo ha qualcosa da raccontare.

FOTO: SHUTTERSTOCK