Sperlonga, Ponza, Gaeta, scopriamo quali sono le spiagge più belle nel Lazio: tutti i dettagli

Tra qualche mese sarà estate e c’è chi sta già organizzando le vacanze 2025. Qualcuno preferisce fare viaggi extra-continentali, qualcun altro visitare capitali europee e altri non rinunciano al mare, in totale relax e tranquillità. Nel Lazio vi sono molte spiagge che rientrano nella guida delle migliori 2025, scopriamo insieme quali sono.

Migliori spiagge nel Lazio 2025

L’Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha realizzato una classifica sulle migliori spiagge 2025 e in tale contesto il 91% dei campioni analizzati presentano delle acque di livello eccellente. Soltanto il 7% sono classificate come buone e l’1% scarsa.

Secondo la classifica, il mare e le spiagge del litorale Laziale, in particolare provincia di Latina, risultano per il 94% eccellenti, con due aree considerate ‘buone’. Il 93% le aree costiere monitorate della provincia di Viterbo e l’81% provincia di Roma.

Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Minturno, Le isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e Santo Stefano risultano eccellenti, le migliori per il 2025.

Per quanto riguarda la provincia di Roma, le spiagge eccellenti sono Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Roma, Nettuno, Santa Marinella.

Nella provincia di Viterbo, il comune di Montalto di Castro ha ottenuto il massimo per quanto riguarda le acque classificate come “eccellenti” e per il comune di Tarquinia la classificazione è prevalentemente “eccellente”.

L’eccellenza nel Lazio e a Roma: tra laghi e mare

I risultati ottenuti dall’indagine ARPA Lazio sono ottimi e sottolineano ancora una volta quanto la regione laziale abbia un vasto patrimonio paesaggistico. “Il lavoro di analisi svolto da ARPA Lazio certifica un dato incoraggiante che si conferma anche quest’anno: un’ottima notizia per i residenti e per i turisti che sempre più spesso decidono di trascorrere le vacanze sulle nostre spiagge. Continueremo a tenere sotto controllo le acque del Lazio per fare in modo che durante i prossimi mesi estivi questa fotografia resti immutata”, ha dichiarato l’assessore, Elena Palazzo.

Anche il Presidente del Lazio Francesco Rocca ha affermato che insieme alla sua squadra continuerà un lavoro affinché venga mantenuta alta la guardia di controlli e mantenimento.

FOTO: SHUTTERSTOCK