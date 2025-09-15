Se parliamo delle eccellenze sanitarie italiane, sono due i nomi degli ospedali del nostro Paese che si ergono sempre in cima alle classifiche mondiali: il Policlinico Gemelli e l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, entrambi a Roma. A livello internazionale, le due strutture svettano per qualità delle cure, ricerca e specializzazione. Possiamo dire che i due ospedali italiani continuano a distinguersi a livello globale tanto per la loro reputazione quanto per i risultati raggiunti. Non è un caso che siano considerati dei veri e propri punti di riferimento, in grado di rappresentare l’Italia nel mondo e di confermare Roma come una delle capitali della salute.

LEGGI ANCHE:– Dal murale gigante al mare in 3D: le opere d’arte ‘nascoste’ che rendono unico l’ospedale Gemelli di Roma

Photo Credits: Shutterstock