Roma è molto più che la capitale d’Italia: per molti è anche la capitale del gelato. Con oltre 1.400 gelaterie artigianali, la città eterna offre un panorama vastissimo per chi desidera gustare un prodotto autentico, preparato secondo tradizione ma con uno sguardo innovativo. Tra le tante eccellenze, ci sono alcune gelaterie che spiccano per qualità, originalità e dedizione. A cominciare da un vero e proprio punto di riferimento: Il Gelato di San Crispino.

Il Gelato di San Crispino: l’istituzione del gelato gourmet romano

Fondata nel 1992 dai fratelli Pasquale e Giuseppe Alongi, Il Gelato di San Crispino è un’icona del gelato artigianale a Roma. Situata oggi in via della Panetteria, a due passi dalla Fontana di Trevi, è diventata celebre anche grazie alla sua citazione nel bestseller Eat, Pray, Love di Elizabeth Gilbert (e nel relativo film con Julia Roberts).

Ma non è solo il fascino letterario a rendere San Crispino speciale: qui il gelato è una vera arte. Nessun uso di basi pronte, coloranti, additivi o conservanti: solo ingredienti naturali, stagionali e selezionatissimi. La mantecazione avviene lentamente, per mantenere intatti i profumi e le caratteristiche organolettiche di ogni ingrediente.

Anche la scelta della coppetta al posto del cono risponde a un principio preciso: evitare qualsiasi interferenza col gusto puro del gelato.

Tra i gusti imperdibili:

Miele e acacia

Meringa al caramello

Testa di Moro (sorbetto al fondente, vegano)

(sorbetto al fondente, vegano) Sorbetti di frutta stagionale come prugna o arancia selvatica

Gelato D’Essai: il ristorante del gelato

Con due sedi – a Tor de’ Schiavi e Colli Aniene – Gelato D’Essai è molto più di una gelateria: è un vero e proprio ristorante del gelato. L’idea innovativa si traduce in menu degustazione tematici che abbinano il gelato a elementi della cucina:

Gelato e l’orto

Gelato e la fattoria

Gelato e il mare

Un’esperienza sensoriale che va oltre il concetto classico di dessert.

Pico Gelato: semplicità e ingredienti puliti

Presente a Piazza Bologna e Flaminio, Pico Gelato si distingue per la lavorazione giornaliera e l’utilizzo di ingredienti naturali: acqua, latte fresco e dolcificanti naturali. Il risultato è un gelato leggero, autentico, perfetto per chi cerca gusto senza eccessi.

Casa Manfredi: l’eleganza del gelato d’autore

In zona Aventino, Casa Manfredi è conosciuta come una raffinata pasticceria artigianale con forti influenze francesi. A partire da metà marzo, apre il suo elegante banco gelati: pochi gusti, selezionati con cura, presentati in modo impeccabile. Ideale per chi cerca un’esperienza chic e sofisticata.

Gelateria Cremilla: inclusiva e genuina

Nel cuore del quartiere Prati – Borgo Pio, Cremilla offre ben 24 gusti artigianali, con un’attenzione particolare per chi ha intolleranze o segue diete particolari: molti gusti sono infatti senza latte e gluten free. La qualità resta altissima, con una proposta che spazia dai classici intramontabili a sapori più originali.

Neve di Latte: il minimalismo perfetto

Con sedi sia a Prati che a Flaminio, Neve di Latte è una delle gelaterie più amate da chi predilige un approccio “clean” e naturale. Tutti i gusti – sia i gelati sia i sorbetti – sono realizzati con frutta di stagione, ingredienti biologici, e acqua Plose di alta montagna. Il risultato? Un gelato essenziale, puro, estremamente raffinato nel sapore.

Gelateria Lanzallotto: tradizione e creatività nel cuore di Viale Somalia

Nel quartiere Africano, precisamente in Viale Somalia 96, la Gelateria Lanzallotto è una tappa obbligata per gli amanti del gelato artigianale. Il locale, seppur piccolo e accogliente, è noto per la sua vasta gamma di prodotti che spaziano dai gelati classici a dolci come yogurt, frappè, granite, crepes e torte gelato. La qualità del gelato è riconosciuta per la sua cremosità e intensità di sapore, con gusti che variano secondo la stagionalità, offrendo opzioni uniche come panettone, mimosa, babà, marron glacé e fior di latte con fichi secchi. Particolarmente apprezzati sono i gusti al cappuccino e alla nocciola. La gelateria è considerata un’istituzione nel quartiere, con recensioni positive che ne elogiano la qualità e la varietà dell’offerta