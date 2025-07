Per turisti e romani Gambero Rosso ha stilato una lista delle migliori gelaterie artigianali di Roma: quali sono

Con l’arrivo dell’estate Roma si prepara ad accogliere milioni di turisti provenienti da ogni parte del mondo, pronti a conoscere tutti i particolari della città eterna: dalla cultura alla storia e poi ancora tradizione e arte culinaria.

Le calde temperature fanno venire voglia di un buon gelato o una granita e quali sono i locali più rinomati della Capitale? Alcuni di questi fanno parte dell’elenco Gambero Rosso, scopriamo quali sono.

Gelaterie a Roma Gambero Rosso 2025: quali sono

Le migliori gelaterie di Roma secondo Gambero Rosso sono 6:

Il Cannolo Siciliano – Piazza Malatesta, una tappa d’obbligo per gli amanti del gelato. I clienti avranno a disposizione una ventina di gusti, in rotazione continua, tutti realizzati con ingredienti freschi.

Fatamorgana al Quartiere Trieste e in altre sedi, è un laboratorio artigianale unico e inclusivo: i gelati realizzati al suo interno sono senza coloranti, additivi o conservanti, alcuni senza glutine o lattosio. Sperimentare è alla base: oltre 40 gusti al banco tra cui la crema Agnese, il cioccolato al tabacco del Kentucky e lo stagionale al castagnaccio.

La Gourmandise a Monteverde Vecchio è un locale nascosto tra i villini, un mistero per molti e un piccolo segreto per tanti altri. Dario Benelli è il pasticcere e studioso della gastronomia medievale, che propone sempre gusti raffinati come crema al timo e limone, sorbetto di marroni all’alloro e varianti con latte di capra che garantiscono leggerezza e digeribilità.

Otaleg a Colli Portuensi vede come protagonista Marco Radicioni, che ha rivoluzionato il concetto di gelato artigianale. Cura, lavorazione verticale, bilanciamento degli zuccheri sono le parole chiavi del prodotto che lo rendono più leggero ma allo stesso tempo ricco di gusto. I gusti? Dai classici come il mango ai sorprendenti cacio e pepe, parmigiano, Castelmagno, gorgonzola.

Stefano Ferrara Gelateria all’Infernetto dove innovazione, tecnica e sensibilità rendono il lavoro del maestro unico. Qui assaggerete un gelato iconico con gusti come Gianduia e Fior di Sale Rock e poi ancora gusti stagionali come il gelato alla zucca o quello alle castagne del prete affumicate. Anche i vegani, intolleranti o chi segue diete a basso contenuto di zuccheri potranno essere accontentati.

Torcè in Viale Aventino, EUR e Ponte Milvio. Il laboratorio è una vera istituzione romana con una storia che va oltre i venti anni. Qui è possibile trovare una varietà di gusti come la nocciola d’Alba il pistacchio di Bronte ed altri gusti gourmet stagionali, tutti realizzati con ingredienti eccellenti, tecnica impeccabile e tanta passione.

